Более 10 млрд грн неуплаченных налогов за два года. В СБУ отчитались о закрытии нелегальных АЗС

Служба безопасности Украины закрыла около 300 нелегальных АЗС во всех регионах Украины в рамках более 20 уголовных производств. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 28 декабря.
Согласно оценки экспертов, в результате деятельности этих АЗС за два года государство недополучило более 10 млрд грн налогов. В СБУ отметили, что заправки функционировали с нарушением требований законодательства и несли повышенную опасность для окружающих.
Спецоперация по проверке АЗС проводилась по поручению президента Владимира Зеленского.
23 декабря Зеленский встретился с участниками розничного рынка нефтепродуктов. В Офисе президента рекомендовали операторам отказаться от больших скидок на топливо по программам лояльности и снизить цены на табло. Взамен в ОПУ пообещали начать активную борьбу с нелегальными АЗС.
24 декабря в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка сообщили, что в среднем цены на топливо снизились на 0,5–1 грн/л.
26 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончаренко заявил, что поручил правоохранителям до 9 января 2020 года решить проблему нелегальных АЗС.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Источник: Шакко
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