Премьера второго сезона сериала «Мандалорец» состоится осенью 2020 года

По словам шоураннера фантастического сериала Джона Фавро, премьера второго сезона «Мандалореца» состоится осенью 2020 года. Следует отметить, что работать над продолжением авторы сериала начали еще до того, как состоялась премьера первого сезона.

В своем микроблоге Twitter Джон Фавро опубликовал пост, в котором сообщил, что поклонники сериала смогут увидеть продолжение уже следующей осенью. Шоураннер «Мандалореца» разместил снимок с фигуркой гаморреанца, представляющего собой свиноподобного гуманоида, прилетевшего с Гаморра. Эти создания, у которых сложилась репутация «безмозглых громил», известны поклонникам «Звёздных войн». Лишь у немногих из них получилось выйти из своего амплуа и стать охотниками или, в лучшем случае, торговцами. Остальные способны только на то, чтобы быть наемниками или телохранителями. Гаморреанцев можно было увидеть в окружении Джаббы Хатта.

Сериал «Мандалорец» называют настоящим космическим вестерном, который демонстрирует другую сторону далекой галактики с темными личностями, пылью и грязью.

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Последнее: Источник: Шакко