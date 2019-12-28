Блёданс поздравила Боярского с 70-летием откровенными снимками

На днях Михаил Боярский отметил свое 70-летие. Эвелина Блёданс поздравила коллегу с днем рождения откровенными снимками, отметив, что он является мечтой «всех девчонок ее поколения».
Одной из первых к имениннику обратилась его дочь Елизавета, посвятив звездному отцу трогательную публикацию в Instagram. Также к поздравлениям Боярского с юбилеем присоединились многие представители шоу-бизнеса, среди которых была телеведущая. Вот только пост Блёданс вызвал повышенный интерес у ее поклонников и самого артиста. Знаменитость разместила на своей странице несколько откровенных фотографий, на которых она запечатлена в костюме медсестры, прижавшись к обнаженному по пояс актеру. В тот момент он был даже без своей шляпы.
На втором снимке теледива кормит исполнителя ягодами. В подписи к сюжету актриса отметила, что 70-летний Боярский является кумиром ее поколения, а сама Блёданс относится к тем людям, которым удалось увидеть именинника без головного убора.
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Последнее: Источник: Шакко
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