Издание Engadget составило список технических провалов 2019 года

28.12.2019, 18:04, Разное

Специалисты зарубежного издания Engadget опубликовали список самых громких технических провалов уходящего года. В рейтинг попали технология сотовой связи 5G и облачный сервис Google Stadia.
Данный антирейтинг был опубликован 26 декабря. Среди самых провальных смартфонов эксперты выделяют Huawei Mate 30 Pro и Samsung Galaxy Fold. Прежде всего, это связано с конструкторскими и технологическими решениями. В списке присутствуют и IT-бренды, которые обещали «улучшить жизнь», но на самом деле попали в скандалы, связанные с использованием конфиденциальных данных и сверхзагруженностью рабочих, что также относится к соцсети Facebook. Планшет от Microsoft — Surface Pro X, тоже разочаровал критиков, равно как и смарт-часы Google WearOS.

К слову, вещи, связанные с Google, попали в рейтинг еще раз – сервис Stadia был раскритикован в связи с большим количеством багов. Что касается сети 5G, то на рынке уже есть девайсы с поддержкой этой технологии, однако её преимуществами все ещё не могут воспользоваться обычные потребители.



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