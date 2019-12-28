Путин подписал закон о возвращении курилок в аэропорты

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому в здания аэропортов вернут курилки.
Согласно закону, курение будет разрешено в «специально выделенных изолированных помещениях», которые должны быть оснащены системами вентиляции и иметь непрозрачные стены.
Отмечается, что воспользоваться услугами таких помещений смогут пассажиры, прошедшие регистрацию на рейс, а также следующие транзитом.
Текст закона опубликован на интернет-портале правовой информации.
Напомним, курение в ряде общественных мест было запрещено в РФ в 2013 году, когда был принят «антитабачный» закон. Однако в апреле 2018 года комитет Госдумы по транспорту и строительству поддержал законопроект, разрешающий гражданам курить табак в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов.
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