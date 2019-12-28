TrampTeam!

Глава общественного движения «PutinTeam» Александр Овечкин проник в логово врага!

На рождественский ужин в резиденцию к Дональду Трампу и вручил ему подарок и фото совместное сделал.

Как патриотично!

Овечкин подарил Трампу на Рождество свитер хоккейного клуба «Кэпиталс»

Президент США Дональд Трамп приветствовал в Белом доме команду Washington Capitals, владельца команды Тэда Леонсиса и капитана команды Александра Овечкина, завоевавших Кубок Стенли 2018 года. Вашингтон. 25 марта 2019 года.

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметил Рождество в компании с президентом США Дональдом Трампом в его флоридской резиденции

Капитан лидирующего в регулярном чемпионате НХЛ клуба «Вашингтон Кэпиталс» и один из ведущих бомбардиров лиги Александр Овечкин вместе с супругой Анастасией Шубской был приглашен на рождественскую вечеринку в поместье президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, Флорида.

В 2017-м году Александр Овечкин создал движение Putin Team для поддержки Владимира Путина на президентских выборах 2018-го года, «чтобы объединить тех, кто гордится Россией и нашим президентом, хочет сделать нашу страну сильнее».

Это решение вызвало критику как в рядах российской оппозиции, так и среди простых любителей хоккея, выступающих против политизации спортивных состязаний.

А в декабре этого года в одном из блогов на сайте радиостанции «Эхо Москвы» появился критический комментарий на одно из последних интервью Александра Овечкина в прессе, где российский хоккеист с восхищением говорит об Америке и называет эту страну своим «вторым домом».

«Мы думаем, что либо поддерживать Путина, либо восхищаться Америкой. Третьего не дано, «Вашингтон Кэпиталс» – говорится на сайте «Эха Москвы». – Делать и то, и другое одновременно можно только в том случае, если живешь во «втором доме», а что происходит в «первом доме» тебя не касается, ты далек от проблем живущих здесь людей».

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