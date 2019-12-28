Итоги года, или Что Слуги успели сделать для народа

Ну что ж, друзья, подходит к своему завершению ещё один год истории нашей страны. И, наверное, стоит сейчас подвести итоги правления новых литц во власти!

Вспомнить всё, что Слуги сделали для народа! Обсудить то одно, но очень большое НИЧЕГО… Красивое такое, замечательное пустое место.

Пост Президента. Занимает главный Слуга Обещалкин – уровень Бог. Обязанности – международная политика и безопасность государства.

Итог: всё просрано вчистую. Под круглый такой, абсолютненький ноль.

Война не закончена. Встреча в Париже, про которую свистели месяцами напролёт, и ради которой на трёх участках фронта украинская армия сделала шаг назад, закончилась ничем.

Ан нет. Отставить… Фоточка есть с путиным. На память, так сказать. Капитулятивные заявления (не напрямую, конечно, а косвенные) очень сильно снизили боевой дух армии. А должно быть наоборот. Но увы…

На выходе никаких побед на дипломатическом фронте, но с путиным начали сюсюкаться. Территориальные претензии последнего, озвученные в открытую, так и остались без ответа. Трусливо проглотил оплеуху!

Всё остальное, тобто роль директора колхоза в исполнении Зеленского, мы не обсуждаем. И не потому, что это не его ипостась, а потому, что громкие заявления так и остались сотрясением воздуха.

Верховна Рада. Законодательная ветвь власти.

Слуги рангом поменьше, но щёки так же надували знатно. Набраны на скорую руку. Можно сказать, по объявлениям. В подавляющем большинстве это шоумены, фотографы, водители, тамада и один Юзик…

Еду сейчас в вагоне метро, пытаюсь вспомнить яркие победы нового парламента, в стенах которого одна политическая сила впервые получила монобольшинство и… Ничего кроме скандалов и бестолковой суеты, именуемой турборежим, вспомнить не могу. Все полезные государству законопроекты если и принимались, то под давлением оппозиции, в частности «ЄС».

Кабмин. Сборная солянка из Слуг народа и старых лиц, которые смогли договориться.

Итог: много слов (видеороликов, самокатов и закатанных рукавов), но мало толку. Впервые за военные годы под конец бюджетного года в казне оказалась не хилая такая себе дырка. Поезд проедет. Так просто получилось.

Деньги были, но они самоликвидировались. Убойные позиции на газовых переговорах слиты в унитаз. Кремлю простили миллиарды долларов.

Одним словом П – профессионалы.

Конечно, сейчас главный, можно сказать, Верховный Слуга все, в том числе и свои, неудачи свалит на Кабмин. Ведь рейтинг летит в тартарары.

Но мы же помним, кто привёл во власть эту цифровую команду «профессионалов», которые умудрились за считанные месяцы просрать всё, что строилось пять лет!

Алексей Петров

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Уже через несколько недель должен состояться аукцион Barrett-Jackson Scottsdale, в рамках которого будут показаны различные экзотические автомобили. Более того, в 2020 году ожидается действительно солидный состав транспортных средств, отмечают эксперты. Для вмещения невероятного количества элитных автомобилей, время продаж в «Фантастическую пятницу» и «Супер-субботу» расширится – мероприятия начнется на несколько часов раньше. Список роскошных новинок действительно […]