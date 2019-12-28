Украина под впечатлением от баннера в Херсоне: «Когда есть стальные *** и позиция»

28.12.2019, 17:57, Разное

В Херсоне появился необычный баннер после того, как президент РФ Владимир Путин назвал «исконно русскими» юг и восток Украины. Они показали неизменному лидеру РФ все, что думают о его имперских амбициях.

Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.

«Я считаю, что на такие заявления нужно реагировать. Мы два десятилетия закрывали глаза на то, что они (власти России. — РБК) называли Крым российским, и зря», — приводит слова Николаенко пресс-служба мэрии Херсона.

«Мне кажется, мы должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные российские территории — это болота под Москвой», — заявил мэр.

По его словам, всеми остальными территориями Москва завладела благодаря «жестокости и коварству», нарушая договоренности, создавая внутренние кризисы в соседних государствах и используя их слабости.

Николаенко добавил, что ему трудно представить, как Путин мог решить, что Россия имеет отношение к «столь прекрасному и далекому от московских болот» Причерноморью.

«Херсон, брависсимо! Тот момент, когда есть стальные яй*a и позиция», — отметил Штефан.



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