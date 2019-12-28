Путин подписал закон о повышении МРОТ

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года в сумме 12 130 руб. в месяц. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон, принятый Госдумой 12 декабря и одобрен Советом Федерации 23 декабря этого года.

В соответствии с законом, повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2019 года (11 280 рублей в месяц) составит 850 рублей, или 7,5%.

Закон предусматривает, что ежегодно устанавливаемый с 1 января соответствующего года МРОТ должен быть не только равен величине прожиточного минимума за 2-й квартал предыдущего года, но может и превышать эту величину (это предусмотрено статьей 133.1 Трудового кодекса РФ).

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

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