«Невозможно так жить»: истощенный Киркоров поразил изменившимся видом

Филипп Киркоров стал гостем нового выпуска шоу «Привет, Андрей!» с Андреем Малаховым. В ходе передачи он признался, что за полгода похудел на 24 килограмма. Ведущий был крайне удивлен его рассказом. По словам артиста, перемены в его жизни и внешности начались с минувшего «Евровидения».

Киркоров пояснил, что во время проведения конкурса в Израиле он решил начать новую жизнь. Однако певец не ожидал, что это так его «затянет». 52-летний исполнитель отметил, что в своем стремлении к похудению он вдохновлялся своим кумиром – Валерием Леонтьевым. Он заявил, что восхищается физической формой своего «идола».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 19 Дек 2019 в 6:22 PST

«Все началось в Израиле на «Еровидении», когда Сережка Лазарев выступал. Там же Израиль, там невозможно так жить и я принял решение начать жить по-новому. Я не думал, что я так втянусь, но это действительно затягивает. Я беру пример с моего кумира, идола детства – Валерия Леонтьева. Его внешний вид, форма спортивная, идеал, который казался мне недосягаемым. Но я медленно, но верно стремлюсь к вашей потрясающей форме», – признался Филипп Киркоров.

В ходе передачи в студии показали кадры занятий Киркорова со спортивным тренером. На них король поп-музыки выполнял как силовые, так и упражнения для укрепления сердца и сосудов. Андрей Малахов, в свою очередь, заметил, что такими темпами звезда эстрады вскоре сможет стать таким же стройным, как в молодости.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Уже через несколько недель должен состояться аукцион Barrett-Jackson Scottsdale, в рамках которого будут показаны различные экзотические автомобили. Более того, в 2020 году ожидается действительно солидный состав транспортных средств, отмечают эксперты. Для вмещения невероятного количества элитных автомобилей, время продаж в «Фантастическую пятницу» и «Супер-субботу» расширится – мероприятия начнется на несколько часов раньше. Список роскошных новинок действительно […]