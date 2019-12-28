Президент Черногории подписал закон о церквях

Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон о церквях, против которого выступала Сербская православная церковь и граждане страны.

«Президент Черногории Мило Джуканович подписал сегодня закон о религиозных объединениях», – сообщило национальное телевидение Черногории, передает РИА «Новости».

Напомним, власти Черногории решили добиваться автокефалии для «черногорской церкви» по примеру Украины. Кабмин провел через парламент закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», предусматривающий изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Черногория умудрилась превзойти Украину по наглости.

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