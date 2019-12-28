Российский канал купил права на показ сериала «Папик», снятого «Кварталом 95»

28.12.2019, 17:42, Новости дня

Российский телеканал СТС покажет сериал «Папик» производства студии «Квартал 95». Об этом представитель СТС сообщил газете «Коммерсантъ». 

По его словам, телеканал купил права на показ сериала у шведского дистрибьютора – компании Eccho Rights.

Как сообщил собеседник издания, сериал создавали уже без участия основателя «Квартала 95» президента Украины Владимира Зеленского и его помощника Сергея Шефира, а также народного депутата Юрия Корвченко.   

Зеленский «вышел из этого бизнеса еще до президентских выборов, два партнера сделали это позже, поступив на госслужбу», заявил «Коммерсанту» «знакомый с деталями медиаменеджер». 

На сайте СТС уже обнародован анонс «Папика». Сериал должен выйти в эфир 20 января 2020 года. 

В Украине премьера «Папика» состоялась 2 декабря на канале «1+1». 

Eccho Rights обладает мировым правами на дистрибуцию некоторых тайтлов библиотеки «Квартала 95» с 2012 года и продает разные виды прав на разных территориях, сообщали в студии. Она же продала российскому ТНТ сериал «Слуга народа», главную роль в котором играл Зеленский, отмечали в «Квартале 95». 

В эфир ТНТ вышли только первые три серии «Слуги народа». При этом шутку о президенте РФ Владимире Путине из первой серии вырезали: ее увидела только часть российских зрителей. Сериал впервые в РФ начали показывать 11 декабря и сняли в тот же день, хотя в программе ТНТ сначала было указано, что «Слугу народа» покажут 12-го и 13 декабря. Телеканал сообщил, что целиком первый сезон сериала «изначально предназначался для показа только на платформе Premier».

20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. В августе Liga.net писала, что в течение трех месяцев, с марта по май, он передал знакомым доли в 10 компаниях. По данным издания, одним из таких лиц стал Шефир. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Российский телеканал СТС покажет сериал «Папик» производства студии «Квартал 95». Об этом представитель СТС сообщил газете «Коммерсантъ».  По его словам, телеканал купил права на показ сериала у шведского дистрибьютора – компании Eccho Rights. Как сообщил собеседник издания, сериал создавали уже без участия основателя «Квартала 95» президента Украины Владимира Зеленского и его помощника Сергея Шефира, а также […]

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