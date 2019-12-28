Мнение: Мы его помним. С Днём Рождения, Брат!

Сергей Бодров — младший известен не только как актер культового фильма, но и как сценарист, кинорежиссер и телеведущий. Его «Брат» стал классикой кинематографа, для многих зрителей актер превратился в символ поколения 90-х, а реплики его героя поклонники быстро растащили на цитаты.

Родился Сергей Сергеевич Бодров 27 декабря 1971 года в Москве, в семье режиссера Сергея Бодрова-старшего, и матери — Валентины Николаевны Бодровой, искусствоведа.. В 1989 году поступил на Исторический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, и проучился там до 1994 года.. С 1994 по 1996 год был аспирантом на своем факультете. Затем работал школьным учителем, кондитером на фабрике «Ударница», спасателем на пляже в Италии, журналистом. С октября 1996 года до 1999 Сергей был соведущим программы «Взгляд».

Первая роль Сергея Бодрова состоялась в 1989 году в фильме его отца, Сергея Бодрова-старшего «СЭР (Свобода — это рай)». Но все-таки настоящий дебют Сергея Бодрова-младшего состоялся в 1996 году, в фильме «Кавказский пленник», который тоже ставил Сергей Бодров-старший. За эту роль Сергей получил приз кинофестиваля «Кинотавр» и премии «Ника», в номинации «Лучшая мужская роль», разделив эти награды с Олегом Меньшиковым. Съемочная группа «Кавказского пленника» была удостоена Государственной премии Российской Федерации. Затем последовали главные роли в фильмах Алексея Балабанова — «Брат» (1997 год), за которую он получил приз за «Лучшую мужскую роль» на Чикагском международном кинофестивале, и «Брат-2».

В 1997 году Сергей Бодров женился на актрисе Светлане Михайловой, в 1998 году в семье Бодровых родилась дочь Ольга. А уже в начале августа 2002, за месяц до отъезда на Кавказ на съемки фильма, у Сергея Бодрова родился сын Александр.

Осенью 2002 года Сергей Бодров-младший, со своей съемочной бригадой снимал в горах Северной Осетии фильм «Связной», в котором был исполнителем главной роли, и для которого Сергей сам написал сценарий. Около семи часов вечера съёмки прекратили из-за плохого света, группа собрала аппаратуру и двинулась в город. В это время, около 20:15 по местному времени начался сход ледника «Колка», который за несколько минут накрыл всё Кармадонское ущелье трёхсотметровым слоем льда и камней. В результате трагедии погибли 127 человек, в том числе съемочная группа Сергея Бодрова-младшего. В ходе спасательной операции было обнаружено 17 тел погибших, остальные до сих пор считаются пропавшими без вести. На сегодняшний день пропавшими числятся более ста человек. Ученые-геологи утверждают, что ледник будет таять 12 лет. Сергей Бодров пропал без вести в возрасте 30 лет.

Источник: Конт

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Последнее: Сергей Бодров — младший известен не только как актер культового фильма, но и как сценарист, кинорежиссер и телеведущий. Его «Брат» стал классикой кинематографа, для многих зрителей актер превратился в символ поколения 90-х, а реплики его героя поклонники быстро растащили на цитаты. Родился Сергей Сергеевич Бодров 27 декабря 1971 года в Москве, в семье режиссера Сергея […]