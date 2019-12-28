Три пенсионерки тайно запустили заброшенный ликеро-водочный завод на Урале. Они заработали свыше 25 миллионов рублей

Пожилые бутлегерши воспользовались тем, что оборудование брошенного завода было в исправном состоянии. Они наняли сотрудников и наладили производство немаркированного алкоголя.

В Верхнеуральске в Челябинской области три пенсионерки развернули подпольное производство спиртных напитков. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

Отмечается, что до того, как их деятельность раскрыли, пожилые женщины успели заработать более 25 миллионов рублей.

Завод законсервировали в 2016 году, оставив оборудование в исправном состоянии. «Благодаря этому пенсионерки организовали, наняв местных жителей, производство немаркированного алкоголя», — рассказали в надзорном ведомстве.

С ноября 2017 года по март 2018 года на заводе произвели более 40 тысяч бутылок водки общей стоимостью свыше 7,1 миллиона рублей. Отмечается, что полиция предотвратила производство еще 90 тысяч бутылок на 18,5 миллиона рублей.

Против пенсионерок возбудили уголовные дела по трем статьям: «Производство немаркированной алкогольной продукции группой лиц в особо крупном размере», «Использование поддельных специальных марок» и «Незаконное использование чужого товарного знака».

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Источник: Конт

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