«Россия никому не позволит читать нотации» — посол РФ подтвердил вызов в МИД Польши

Посол России в Польше Сергей Андреев подтвердил тот факт, что он был вызван в министерство иностранных дел Польши. Вызов посла «на ковёр» состоялся, как отмечено, в связи с заявлениями российского президента Владимира Путина о том, что польское руководство в 1930-х годах занималось фактическим пособничеством нацистской Германии – вплоть до начала Второй мировой войны.
Сергей Андреев, как сообщает информагентство РИА Новости, назвал состоявшуюся беседу жёсткой:
Беседа была жёсткая, но при этом вполне корректная.
По словам российского посла, ему была изложена польская позиция по событиям 30-х годов прошлого века, на что Сергей Андреев ответил изложением российской позиции, основывающейся, напомним, на архивных документах.
Андреев:
Россия никому не позволит читать нотации.
Посол России в Варшаве отметил, что России есть что сказать на тему исторической политики, если такая политика отдельными странами ставится во главу угла.
Напомним, что в Польше некоторое время назад был принят удивительный по своему цинизму закон. На основании этого закона, запрещается в историческом контексте упоминать о том, что в Польше имелась причастность к Холокосту, и вообще говорить о Польше образца прошлого века не как о жертве.
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Источник: Конт
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