Путин одобрил закон о повышении МРОТ

Президент Владимир Путин одобрил закон о повышении с 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей – до 12 тыс. 130 рублей в месяц.
«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года в сумме 12 тыс. 130 рублей в месяц», – сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Таким образом, повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2019 года (11 тыс. 280 рублей в месяц) произойдет на 7,5%.
Кроме того, Путин подписал закон об увеличении периода выплаты накопительной пенсии на шесть месяцев с 1 января 2020 года.
«Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2020 год устанавливается продолжительностью 258 месяцев», – сказано в законе.
Ранее сообщалось, что Госдума решила «заморозить» накопительную пенсию еще на год.
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Последнее: Президент Владимир Путин одобрил закон о повышении с 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей – до 12 тыс. 130 рублей в месяц. «Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года в сумме 12 тыс. 130 рублей в месяц», – сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Таким […]
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