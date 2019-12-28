Продолжай молиться мамоне: Александр Емельяненко посоветовал брату Федору «закрыть рот» и забыть о нем

28.12.2019, 17:35, Новости дня

По словам Александра, в Федоре уже успели разочароваться все ближайшие родственники.

Боец ММА Александр Емельяненко записал видеоответ своему брату Федору.

Накануне Емельяненко-старший заявил, что брат для него мертв. Александр решил ответить в Instagram.

«Пусть ходит в храм и поставит свечку за усопшего брата, которого он закопал живьем. Вообще я хочу тебе сказать, Федот, рот свой закрой, забудь меня, меня для тебя не существует после твоих слов», — сказал Емельяненко.

По словам Александра, в Федоре уже успели разочароваться все ближайшие родственники.

«И я, и мама, и сестра старшая, и младший брат — мы прекрасно знаем, какой ты есть на самом деле и кто ты. Продолжай дальше молиться своему богу мамоне (у некоторых народов бог богатства — прим.). Забудь меня, Федот!» — резюмировал @alexemelyanenko .

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Федот закрой свой рот, забудь меня и молись своему богу мамоне! #Емельяненко #АЕ #Россия #спорт #UWF #самбо #бокс #mma

A post shared by Александр Емельяненко (@alexemelyanenko) on Dec 27, 2019 at 3:21am PST



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