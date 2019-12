Продолжай молиться мамоне: Александр Емельяненко посоветовал брату Федору «закрыть рот» и забыть о нем

По словам Александра, в Федоре уже успели разочароваться все ближайшие родственники.

Боец ММА Александр Емельяненко записал видеоответ своему брату Федору.

Накануне Емельяненко-старший заявил, что брат для него мертв. Александр решил ответить в Instagram.

«Пусть ходит в храм и поставит свечку за усопшего брата, которого он закопал живьем. Вообще я хочу тебе сказать, Федот, рот свой закрой, забудь меня, меня для тебя не существует после твоих слов», — сказал Емельяненко.

По словам Александра, в Федоре уже успели разочароваться все ближайшие родственники.

«И я, и мама, и сестра старшая, и младший брат — мы прекрасно знаем, какой ты есть на самом деле и кто ты. Продолжай дальше молиться своему богу мамоне (у некоторых народов бог богатства — прим.). Забудь меня, Федот!» — резюмировал @alexemelyanenko .

View this post on Instagram

Федот закрой свой рот, забудь меня и молись своему богу мамоне! #Емельяненко #АЕ #Россия #спорт #UWF #самбо #бокс #mma

A post shared by Александр Емельяненко (@alexemelyanenko) on Dec 27, 2019 at 3:21am PST

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Российский телеканал СТС покажет сериал «Папик» производства студии «Квартал 95». Об этом представитель СТС сообщил газете «Коммерсантъ». По его словам, телеканал купил права на показ сериала у шведского дистрибьютора – компании Eccho Rights. Как сообщил собеседник издания, сериал создавали уже без участия основателя «Квартала 95» президента Украины Владимира Зеленского и его помощника Сергея Шефира, а также […]