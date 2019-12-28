Поклонники заподозрили Анну Курникову в беременности после просмотра новых фото

Возлюбленную Энрике Иглесиаса впервые за долгое время увидели на улице. Фанаты заподозрили Анну Курникову в беременности после публикации новых фото.

Теннисистка и исполнитель являются одной из самых закрытых пар в шоу-бизнесе. Они вместе уже 17 лет, однако до сих пор не состоят в браке. Недавно возникли слухи о тайной регистрации отношений влюбленных, поскольку Анна Курникова в соцсетях приписала себе фамилию бойфренда. Знаменитости удалось скрыть свою первую беременность, поэтому поклонники были удивлены, когда узнали о рождении у спортсменки двойняшек Николаса и Люси. Сейчас звезды проживают в Майами, где воспитывают детей в огромном особняке. Видимо, возлюбленная Энрике Иглесиаса прививает им любовь к русской культуре, о чем свидетельствует один из роликов, на котором артист играет с наследниками под «Песню про зайцев».

Бывшая первая ракетка мира довольно быстра вернула себе форму после появления двойняшек на свет. Многие подозревали, что Курникова рожала не сама, но слухи развеялись после того, как она показала кадры с округлившимся животом. Теннисистка далека от светской жизни, поскольку свое время уделяет родным и домашним питомцам. Тем не менее недавно папарацци увидели партнершу Иглесиаса на улице, когда она шла в спортивном наряде. Спортсменка отправилась на шопинг на своей машине.

Поклонники заподозрили кумира в беременности, увидев на фото изменения в фигуре. «Это животик, что ли?», «Похоже, ожидается прибавление», — писали подписчики под публикацией в Instagram.

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