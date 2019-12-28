Американские медики дали 9 советов для сохранения здоровья ушей. Отоларингологи в разных странах мира единодушны в своем отрицательном отношении к ватным палочкам, которые используются для чистки органов слуха.

Серные пробки, скапливающиеся во внешней части уха, достаточно часто образуются после удаления защитного слоя серы и проталкивания её вглубь. Они серьезным образом сказываются на слышимости и связаны с походом к врачу. Эта же часть уха страдает от воспалительных процессов в результате инфекции или переохлаждения. Отит, или воспаление среднего уха, сопровождается болью в голове, может наблюдаться повышение температуры, что требует медицинской помощи. Ухудшение слуха, связанное с длительным высоким уровнем шума, чаще всего требует оперативного вмешательства или необходимости использования специальных аппаратов.

Имея представление о той угрозе, которую несут слишком громкие звуки, гораздо легче её предотвратить. В связи с этим медики советуют использовать беруши, если этого требуют производственные условия или же посещение рок-концерта. Есть некоторые виды этих специальных приспособлений, которые позволяют слышать звуки, сниженные до уровня комфорта, рассказывают специалисты США. Они также предупреждают, что максимальное время при прослушивании громкой музыки в наушниках не должно превышать один час. Для полного восстановления этому органу необходимо не менее 16 часов тишины, если деятельность человека связана с пребыванием в шумном месте.

Негативно отразиться на способности слышать могут и некоторые лекарственные препараты при их самостоятельном и бесконтрольном приеме. Нежелательным является попадание воды при купании, так как вместе с жидкостью возможно проникновение микробов и развитие воспаления. Для того чтобы избежать таких проблем, существуют специальные заглушки, используемые при посещении бассейна. Активный образ жизни, нормализация кровообращения, отсутствие стрессов помогают здоровью всего тела, включая и уши.

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Последнее: Американские медики дали 9 советов для сохранения здоровья ушей. Отоларингологи в разных странах мира единодушны в своем отрицательном отношении к ватным палочкам, которые используются для чистки органов слуха. Серные пробки, скапливающиеся во внешней части уха, достаточно часто образуются после удаления защитного слоя серы и проталкивания её вглубь. Они серьезным образом сказываются на слышимости и связаны […]