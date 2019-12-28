Еще один шанс: Кортни Кардашьян и Юнес Бенджима снова вместе

С молодым боксером и моделью из Алжира Юнесом Бенжимом, который младше Кортни на 15 лет, сестра Ким Кардашьян закрутила роман весной 2017 года. К тому времени она поставила финальную точку в отношениях с гражданским супругом Скоттом Дисиком — на протяжении 10 лет они то расставались, то сходились вновь.
Выстроить стабильных отношений с новым возлюбленным у Кортни не получилось. После двух лет отношений Юнес был обвинен в измене. Во врем отдыха в Мексике папарацци подловили его в объятиях сексуальной Instagram-модели Джордан Озуны. «Горячие» снимки тут же разлетелись по сети. А пока Бенжим вымаливал у Кортни прощение, с заявлением в СМИ выступила сама «разлучница».
Между нами с Юнесом нет романтических отношений. Мы оба были приглашены в Мексику на день рождения общего друга, там же было 13 других людей. Ничего, кроме приятельских объятий и веселья на пляже, между нами не было, —
цитирует Джордан издание E!News.
Кортни Кардашьян и Юнес Бенджима
Доводы оказались убедительными. И осенью 2018 года Кортни и Юджин снова сошлись. Впрочем, ненадолго. Из-за чего расстались влюбленные — не известно, но коротать вечера старшая Кардашьян стала с другими мужчинами. В том числе и с 20-летним инфлюенсером Лукой Саббатом, роман с которым продлился от силы месяц. Но, как оказалось, в истории с Бенджимом Кортни поставила не точку, а многоточие…
В минувшую пятницу Кардашьян опубликовала в Instagram серию фотографий с рождественской вечеринки. Среди семейных снимков, которыми поделилась звезда реалити-шоу — кадр, на котором Кортни обнимает за талию Бенджим. И это вовсе не дружеский жест, утверждают инсайдеры.
Кортни решила дать ему еще один шанс, ведь она знает, как непросто быть матерью-одиночкой и встречаться с кем-то. А ее дети очень любят Юнеса, и он к ним привязан, —
приводит слова инсайдеров People.
Кортни счастлива, что они с Бенджимом снова вместе. Она больше не хотела скрывать свои отношения. Сделать их достоянием общественности было ее взвешенным решением, —
заверяют источники издания, приближенные к звезде.
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Последнее: С молодым боксером и моделью из Алжира Юнесом Бенжимом, который младше Кортни на 15 лет, сестра Ким Кардашьян закрутила роман весной 2017 года. К тому времени она поставила финальную точку в отношениях с гражданским супругом Скоттом Дисиком — на протяжении 10 лет они то расставались, то сходились вновь. Выстроить стабильных отношений с новым возлюбленным у […]
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