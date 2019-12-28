Канал «Россия 1» показал еще трех украинских военных – заложников «ДНР», которых готовят к обмену

Канал «Россия 1» показал еще трех украинских военных, которых удерживают террористы «ДНР» и которых готовят на обмен с боевиками ОРДЛО. Об этом 28 декабря сообщает «Громадське».

Украинский телеканал идентифицировал двух из них – 23-летнего Василия Жемелинского и 54-летнего Бориса Пундора.

Фото: hromadske.ua

Еще одного человека «Громадському» идентифицировать не удалось.

Фото: hromadske.ua

Военнослужащий 57-й бригады Вооруженных сил Украины Жемелинский, по данным «Громадського», попал в плен к боевикам «ДНР» 17 февраля 2018 года в окрестностях Донецка, под Песками.

Пундор в числе восьми бойцов ВСУ попавших 22 мая 2019 года в плен к боевикам в районе Новотроицкого. Их машина отклонилась от маршрута.

После встречи «Нормандской четверки» в Париже стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. Президент Владимир Зеленский ожидает, что это может произойти 29 декабря.

Террористы «ДНР» сообщали, что предварительная дата обмена – 29 декабря, он может пройти по формуле «87 на 55».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Канал «Россия 1» показал еще трех украинских военных, которых удерживают террористы «ДНР» и которых готовят на обмен с боевиками ОРДЛО. Об этом 28 декабря сообщает «Громадське». Украинский телеканал идентифицировал двух из них – 23-летнего Василия Жемелинского и 54-летнего Бориса Пундора. Фото: hromadske.ua Еще одного человека «Громадському» идентифицировать не удалось. Фото: hromadske.ua Военнослужащий 57-й бригады Вооруженных сил Украины […]