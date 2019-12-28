Глава МИД Украины предостерег Германию от «Северного потока – 2»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предостерег Германию от энергетической зависимости от РФ из-за строительства «Северного потока – 2». Об этом он сообщил в интервью немецкому интернет-порталу RND.

«Вы, немцы, строите «Северный поток-2», чтобы сделать себя еще более независимыми от поставок газа через Украину. <…> Если россияне не захотят больше поставлять газ, трубопроводы Балтийского моря сразу опустеют», – сказал Пристайко в ответ на вопрос о поддержке проекта со стороны Федерального правительства ФРГ, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что «источником газа остается Россия», однако при этом отметил, что украинская сторона гарантирует поставки газа по своим трубопроводам.

Напомним, в связи с новыми санкциями США швейцарская компания Allseas, которая укладывает трубы «Сверного потока – 2», объявила о приостановке строительства.

Газета ВЗГЛЯД писала, когда и в каком формате продолжится стройка «Северного потока – 2».





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Последнее: Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предостерег Германию от энергетической зависимости от РФ из-за строительства «Северного потока – 2». Об этом он сообщил в интервью немецкому интернет-порталу RND. «Вы, немцы, строите «Северный поток-2», чтобы сделать себя еще более независимыми от поставок газа через Украину. <…> Если россияне не захотят больше поставлять газ, трубопроводы Балтийского моря […]