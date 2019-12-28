«Путин додавил»: украинский генерал призвал готовиться к кровавой войне

Бывший начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил об обострении ситуации на северном направлении. Военачальник считает, что граница Украины и Беларуси может стать районом боевых действий.

Как сообщает Obozrevatel.com, Романенко считает, что президент России Владимир Путин «додавил» своего белорусского коллегу Александра Лукашенко. Он утверждает, что на одном из совещаний начальник Генштаба Вооруженных сил России допустил использование территории Беларуси в качестве плацдарма для наступления.

«Южное направление остается опасным, но теперь усугубляется северное.Потому что Путин додавил Лукашенко», – сказал эксперт.

Военный специалист напомнил, что от границы с Беларусью до Киева всего 100 километров. Поэтому северное направление становится для страны более опасным. При этом остается угроза напряжения и на южном направлении.

Романенко заявил, что Украине следует начать подготовку к потенциальному конфликту с организации обороны территорий. Он отметил, что в таком случае оккупация обойдется нападающим «большой кровью».

«Оккупировать территории они могут, но это обойдется им большой кровью. Они рискуют просто увязнуть в этом», – сказал специалист.

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Последнее: Бывший начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил об обострении ситуации на северном направлении. Военачальник считает, что граница Украины и Беларуси может стать районом боевых действий. Как сообщает Obozrevatel.com, Романенко считает, что президент России Владимир Путин «додавил» своего белорусского коллегу Александра Лукашенко. Он утверждает, что на одном из совещаний начальник Генштаба Вооруженных сил России […]