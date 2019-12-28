Дочь Заворотнюк Анна посетила спектакль «Спящая красавица. Легенды двух королевств» с участием отчима Петра Чернышева

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна показала в Instagram новое видео с участием отчима. Она посетила спектакль «Спящая красавица. Легенды двух королевств», где Петр Чернышев выступал с Татьяной Навкой.
В опубликованном сюжете можно увидеть торжественную постановку супруги Дмитрия Пескова. В спектакле принимал участие отчим бизнесвумен. Известно, что Анна Заворотнюк рассказывает подписчикам о текущем состоянии матери. Вот только она уже давно не делилась никакой информацией по поводу лечения звезды. Кроме этого, дочь актрисы опровергает любые слухи, появляющиеся на различных сайтах.
После окончания «Спящей красавицы. Легенды двух королевств» Петр Чернышев вышел с годовалой дочерью Милой к публике. Многие в тот момент не смогли сдержать нахлынувших эмоций. Зрители долгое время аплодировали супругу Заворотнюк и не отпускали его с ледовой арены.
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Последнее: Дочь Анастасии Заворотнюк Анна показала в Instagram новое видео с участием отчима. Она посетила спектакль «Спящая красавица. Легенды двух королевств», где Петр Чернышев выступал с Татьяной Навкой. В опубликованном сюжете можно увидеть торжественную постановку супруги Дмитрия Пескова. В спектакле принимал участие отчим бизнесвумен. Известно, что Анна Заворотнюк рассказывает подписчикам о текущем состоянии матери. Вот только […]
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