В Воркуте застрявший в форточке мужчина замерз насмерть

Житель Воркуты застрял в форточке при попытке покинуть жилье. В итоге житель замерз насмерть.

Как сообщают журналисты, в момент инцидента житель РФ был в нетрезвом состоянии. Он хотел выбраться на улицу из квартиры, расположенной на первом этаже дома, воспользовавшись для этого форточкой. Проходящие мимо люди увидели застрявшего жителя Воркуты и вызвали полицию, но житель был в тяжелом состоянии, когда его сняли. Прибывшие на место случившегося медики не смогли спасти жизнь пострадавшему.

По факту кончины россиянина проводится соответствующая проверка. По предварительным сведениям, причиной смерти считают переохлаждение организма.

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