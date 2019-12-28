Лера Кудрявцева опубликовала фото удаленных грудных имплантов

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками в соцсетях фотографиями недавно удаленных грудных имплантов, решив таким образом привлечь внимание к данной проблеме.
«Зрелище, конечно, неприятное, но решила все же показать вам эту «чудесную» картинку, не для запугивания ради, а для понимания, так сказать, «катастрофы», – написала Кудрявцева в Instagram.
Она отметила, что не имеет права отговаривать других, но попросила не повторять ее ошибки и очень внимательно следить за состоянием своих имплантов.
«У меня ничего не болело, ничего не воспалялось, ничего не чувствовала, кроме как «поехала форма» одной груди! УЗИ показывало только скопление жидкости, но не показывало разрыв. Поскольку в импланте не вода, а каша из геля, вытекал он долго и пропитывал все ткани, которые мне и вычищали 4 часа», – добавила ведущая.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Кроме того, Кудрявцева напомнила, что пожизненной гарантии ни на новые, ни на старые импланты нет, поэтому менять их придется в любом случае.
«Пластическим хирургам советую не нести «пургу» , что все так безопасно», – добавила она.
Ранее Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию из-за порванного грудного импланта.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками в соцсетях фотографиями недавно удаленных грудных имплантов, решив таким образом привлечь внимание к данной проблеме. «Зрелище, конечно, неприятное, но решила все же показать вам эту «чудесную» картинку, не для запугивания ради, а для понимания, так сказать, «катастрофы», – написала Кудрявцева в Instagram. Она отметила, что не имеет права отговаривать […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В РПЦ объяснили критику суррогатного материнства / 6 декабря
- Трансплантолог Каабак связал смерть годовалой девочки со своим увольнением / 28 ноября
- Лавров: если США останутся на позициях Волкера по Украине, дело добром не кончится / 11 декабря
- Армия Хафтара заявила об успехах в боях за Триполи / 18 декабря
- Киев взыскал первый штраф за полет над Крымом / 27 декабря
- WADA обвинило мужа директора Московской антидопинговой лаборатории в «правке» базы данных анализов, Россия с этим согласилась / 2 декабря
- Альфа-банк объяснил сбои в работе большой нагрузкой в предновогодние дни / 27 декабря
- Автоновости: Вот таким будет новый Hyundai Solaris для России! / 4 декабря