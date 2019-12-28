Лера Кудрявцева опубликовала фото удаленных грудных имплантов

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками в соцсетях фотографиями недавно удаленных грудных имплантов, решив таким образом привлечь внимание к данной проблеме.

«Зрелище, конечно, неприятное, но решила все же показать вам эту «чудесную» картинку, не для запугивания ради, а для понимания, так сказать, «катастрофы», – написала Кудрявцева в Instagram.

Она отметила, что не имеет права отговаривать других, но попросила не повторять ее ошибки и очень внимательно следить за состоянием своих имплантов.

«У меня ничего не болело, ничего не воспалялось, ничего не чувствовала, кроме как «поехала форма» одной груди! УЗИ показывало только скопление жидкости, но не показывало разрыв. Поскольку в импланте не вода, а каша из геля, вытекал он долго и пропитывал все ткани, которые мне и вычищали 4 часа», – добавила ведущая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 27 Дек 2019 в 8:42 PST

Кроме того, Кудрявцева напомнила, что пожизненной гарантии ни на новые, ни на старые импланты нет, поэтому менять их придется в любом случае.

«Пластическим хирургам советую не нести «пургу» , что все так безопасно», – добавила она.

Ранее Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию из-за порванного грудного импланта.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками в соцсетях фотографиями недавно удаленных грудных имплантов, решив таким образом привлечь внимание к данной проблеме. «Зрелище, конечно, неприятное, но решила все же показать вам эту «чудесную» картинку, не для запугивания ради, а для понимания, так сказать, «катастрофы», – написала Кудрявцева в Instagram. Она отметила, что не имеет права отговаривать […]