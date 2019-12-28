Мнение: Бедность как тормоз роста, потребители за экологию и всепогодный портфель инвестиций

1. Наши министры и политики традиционно считают бедность одной из главных проблем России. Они, конечно, правы. Тем не менее многие эксперты полагают, что проблема бедности не только не имеет лёгкого решения, но и, вообще не может быть решена исключительно «сверху», без активнейшего участия самих граждан:

https://lenta.ru/news/2019/12/26/oreshkin/

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин назвал ограничивающими рост российской экономики причинами социальное неравенство и бедность. Он заявил об этом в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам министра, российская экономика отстает от запланированной динамики по национальным целям развития. Он сказал, что в вопросах бедности и неравенства практически не произошло улучшения за 2019 год. Орешкин назвал это очень серьёзной проблемой и добавил, что постоянно говорит о ней. По мнению главы Минэкономики, в 2020 году стоит обратить внимание на этот вопрос. Он назвал отсутствие прогресса в этой сфере негативным фактором, который влияет на рост экономики в долгосрочной перспективе.

Ранее в декабре глава Минэкономразвития высказался об отмене налогов для малоимущих россиян. Он посчитал идею отмены НДФЛ для малообеспеченных семей позитивной для экономики страны.

Владимир Путин указал, что чуть более половины бедных россиян проживают в сельской местности, и призвал в связи с этим работодателей в сфере сельского хозяйства задуматься о размере зарплат, которые составляют в отрасли лишь 2/3 от средней по стране:

https://www.interfax.ru/russia/689510

Действительно, бурно растущее сельское хозяйство может позволить себе поднять зарплаты сотрудникам. Тем не менее обеспечить работой всех жителей села оно всё равно не сможет, тем более, что производительность труда продолжает расти, из-за чего количество рабочих мест в будущем будет, вероятно, только сокращаться. Мало того: крупные агрохолдинги по известным причинам часто вынуждены привозить персонал на сезонную или даже постоянную работу, вместо того, чтобы обеспечивать рабочими местами местных жителей.

Государство может попытаться запустить специальные программы, чтобы помочь людям переехать в места с высокой зарплатой, помочь выучиться на востребованные профессии, помочь отказаться от вредных привычек и так далее. Многое в этом направлении уже делается.

Захотят ли люди этими программами пользоваться — вопрос уже другой.

2. Виктор Мараховский пишет про интересный парадокс в поведении молодых прожигателей жизни, презирающих накопительство и ведущих бескомпромиссную борьбу за зелёные ценности:

https://t.me/vmarahovsky/1482

Мне, ув. друзья, попалась ужасно смешная колонка в «Нью-Йорк Таймс». Автор, писательница, отмечает неожиданный эффект потной Борьбы с Потреблятством, ведущейся поколением миллениалов.

Борцы с проклятым потреблятством – это те, которые «копите не имущество, а впечатления». Которые «спаси планету, прокатись на автобусе». Которые презирают стяжательство и всё такое.

Короче, мусора они за собой оставляют больше, чем одержимые потреблением бэби-бумеры.

Потому что копят не имущество, а впечатления. Потому что на том месте, где дедушка бумер возился в гараже и чинил что-нибудь фундаментальное, пока бабушка-бумер пекла что-нибудь фундаментальное в кухне, и всё это в их собственном доме – внук-миллениал успел выбросить три девайса и купить четвёртый, а ещё слетать на концерт, а ещё заказать стопицот раз еду из доставки и выбросить псевдоразлагаемые упаковки в мусоропровод многоквартирного дома, где он снимает апартмент. То есть спаситель планеты бороздит время как турбогензель, оставляя за собой след из выхлопов-обёрток-коробок-кроссовок-проводов, но полагая, что путешествует по жизни налегке.

3. Коллегу Crimsonalter постоянно спрашивают, как не слишком опытному на бирже человеку составить более менее надёжный инвестиционный портфель. Вот его мысли по этому поводу:

https://t.me/crimsondigest/1077

«Всепогодный портфель»

Дисклеймер: Это – не инвестиционная рекомендация. Рекомендации – у банков и брокеров. Всё, что ниже – это мои мысли вслух. Вы сами несёте исключительную ответственность за свои инвестиционные решения. <…>

а) 20% золото и/или акции хороших золотодобытчиков (в любом удобном соотношении)

– «физический» ETF вроде AAAU или инвестиционные монеты (это – неудобно, зато надежно, а еще на них приятно смотреть и они сравнительно ликвидны) – золотые «георгии» или «филармоникеры» легко найти у банков или дилеров.

– Хороший золотодобытчик: низкий долг, большие запасы, низкая стоимость добычи – All-In-Sustaining-Cost (AISC) (в России есть добытчик, который один из мировых лидеров по этому параметру), в идеале — хорошая дивидендная политика.

б) 20% – ОФЗ или субфедеральные облигации рублевые и/или валютные, срок погашения – от 3 до 7 (7 – если инвестор очень спокойный) лет. Пропорция сроков погашения и валют – по личному вкусу. Когда облигация погашается, на ее место покупается с похожими параметрами. Купоны реинвестируются в облигацию, которая их выплатила.

в) 20% – Облигации квазигосударственных компаний – те же правила, что и в пункте в)

г) 30% – Дивидендные акции (включая иностранные!). 5-7 акций, из 4-5 разных секторов экономики. Критерии: четкая дивидендная политика, компания оставляет себе деньги на развитие, не влезает в долги ради выплат дивидендов, высокие (в идеале: растущие) дивиденды, у мажоритария/менеджмента есть мотивация платить (например, на компании «висит» какой-то регион). Дивы – реинвестируются в акции. Если компания перестает платить – акции продаются, и покупаются акции другой компании.

д) оставшиеся 10% – фристайл: мусорные облигации, акции из индекса Nasdaq 100 (киберпанк и всё такое), топ 5 компаний из индекса Hang Seng (если верится что за Китаем будущее), биткойн, Яндекс, участок под ИЖС под Сызранью – неважно. Важно, что эти 10% – это то личное творчество, которое делает портфель – личным в эмоциональном плане. Это ощущение – важная штука для инвестора, особенно если он собирается держать портфель надолго или навсегда.

Важная особенность: портфель НЕ ребалансируется (никакого «продай что выросло, докупи просевшее» – деньги остаются в своих «ведерках» навсегда), а если в портфель заносятся дополнительные деньги – то вкладываются в одну из категорий по очереди.

Источник: Место для дискуссий

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 1. Наши министры и политики традиционно считают бедность одной из главных проблем России. Они, конечно, правы. Тем не менее многие эксперты полагают, что проблема бедности не только не имеет лёгкого решения, но и, вообще не может быть решена исключительно «сверху», без активнейшего участия самих граждан: https://lenta.ru/news/2019/12/26/oreshkin/ Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин назвал ограничивающими рост российской экономики причинами социальное […]