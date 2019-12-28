В результате взрыва в столице Сомали погибли более 70 человек

28.12.2019, 16:54, Новости дня

28 декабря в столице Сомали Могадишо в результате взрыва погибли как минимум 76 человек. Об этом сообщила служба скорой помощи страны «Аамин», пишет агентство Asossiated Press.

В правительстве сообщили, что инцидент произошел на оживленном контрольно-пропускном пункте. По данным властей, взорвался грузовик, в который была заложена бомба. 

Член парламента и бывший министр внутренней безопасности Сомали Абдиризак Мухаммед заявил, что речь идет о большем количестве погибших. Он сообщил в Twitter, что жертвами атаки стали 90 человек, в том числе 17 полицейских и четверо иностранцев. 

I was informed the death toll stands over 90 including 17 somali police officers, 73 civilians and 4 foreign nationals. May Allah have mercy on the victims of this barbaric attack https://t.co/2c1q4PXE79

— Abdirizak Mohamed MP (@AbdirizakOm) December 28, 2019

Журналист Харун Маруф написал в Twitter, что по последним данным, число жертв составляет 78 человек, еще 125 раненных госпитализированы. 

Mogadishu attack update: 78 killed, 125 injured, per ambulance services. Somali Govt leaders have condemned the attack https://t.co/E869koVShx

— Harun Maruf (@HarunMaruf) December 28, 2019

VOA Somali сообщает, что пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за нападение, однако подобные теракты ранее совершала связанная с «Аль-Каидой» террористическая группа «Аль-Шабаб». 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: 28 декабря в столице Сомали Могадишо в результате взрыва погибли как минимум 76 человек. Об этом сообщила служба скорой помощи страны «Аамин», пишет агентство Asossiated Press. В правительстве сообщили, что инцидент произошел на оживленном контрольно-пропускном пункте. По данным властей, взорвался грузовик, в который была заложена бомба.  Член парламента и бывший министр внутренней безопасности Сомали Абдиризак Мухаммед […]

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