Экс-беркутовцы, обвиняемые в расстрелах протестующих на Майдане, есть в списках на обмен удерживаемыми лицами – прокурор

Бывшие сотрудники спецподразделения Министерства внутренних дел Украины «Беркут» Сергей Зинченко, Павел Аброськин, Александр Маринченко, Олег Янишевский и Сергей Тамтура, обвиняемые в убийстве протестующих на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года, включены в списки на обмен удерживаемыми лицами между Киевом и временно оккупированными районами Донецкой и Луганской областей. Об этом на заседании суда 28 декабря сказал прокурор Сергей Куцый, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

Он процитировал письмо от генпрокурора Руслана Рябошапки.

«В связи с достигнутыми договоренностями Украины и РФ по одновременному освобождению лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений или осуждены и производства в отношении которых находятся в производстве органов досудебного расследования и судах Украины, в соответствии с указанным списком в приложении к этому письму, наши обвиняемые включены в указанный список», – процитировал письмо Куций.

Он сказал, что хочет приобщить письмо генпрокурора к уголовному производству.

«В связи с этим в части изменения мер пресечения для наших обвиняемых не возражаю…», – добавил прокурор.

Судья зачитал письмо полностью. В нем указано, что лиц, о которых говорится в документе, планируют обменять на военнопленных украинских военнослужащих, которых удерживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

«Учитывая сжатые сроки запланированного одновременного освобождения лиц, необходимо рассмотреть вопрос изменения мер пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого, осужденного, в отношении которого приговор не вступил в законную силу, на личное обязательство. Поручаю выполнить указанные меры до 23 декабря 2019 года, о чем уведомить ГПУ (Департамент надзора в уголовных производствах, совершенных в условиях вооруженного конфликта)», – говорится в письме.

К нему прилагается список для Генпрокуратуры и список для прокуратуры Автономной Республики Крым.

До этого официальных подтверждений, что экс-беркутовцы включены в списки на обмен, не было. Ранее об этом сообщало «Громадське».

Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. По этому делу в марте – апреле 2014 года были задержаны бойцы «черной роты» «Беркута» Сергей Зинченко, Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся. 23 февраля 2015 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Сергей Тамтура и Александр Маринченко. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – Олег Янишевский.

В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-беркутовцев по сути. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

В июле 2019 года суд отпустил Тамтуру под круглосуточный домашний арест, в октябре меру пресечения для него смягчили до ночного домашнего ареста. 20 декабря суд отпустил под домашний арест Маринченко, остальных оставил под стражей еще на два месяца.

27 декабря суд начал рассматривать апелляцию на их арест.

В заседании принимала участие новая группа прокуроров, назначенных генпрокурором Русланом Рябошапкой. Прокурор Алексей Донской, который вел это дело с 2014 года, назвал смену группы неожиданностью. По его словам, в постановлении Рябошапки о смене группы были ошибки.

28 декабря суд продолжил заседание.

После встречи «Нормандской четверки» в Париже стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. Президент Владимир Зеленский ожидает, что это может произойти 29 декабря.

Террористы «ДНР» сообщали, что предварительная дата обмена – 29 декабря, он может пройти по формуле «87 на 55».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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