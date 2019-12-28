На Украине назвали позором зависимость от картофеля из Африки

Глава Союза украинского селянства, бывший президент Ассоциации фермеров Украины Иван Томич заявил, что Украина все сильнее зависит от импорта аграрной и продовольственной продукции и не может конкурировать со странами ближнего и дальнего зарубежья.

«Наверное, впервые в новой истории Украины мы развернули аграрный и продовольственный сектор в самой большой зависимости от импорта», – сказал Томич, передает РИА «Новости».

Он отметил, что сегодня Украина вынуждена импортировать картофель даже из африканских стран, что позорно для нее.

«И глубина импортозависимости катастрофически нарастает по многим продуктам, особенно трудоемким: овощи, животноводческая продукция», –добавил он.

В начале декабря украинские СМИ сообщали о росте в 700 раз импорта картофеля на Украину в период с июля по ноябрь 2019 года. Так, согласно таможенной статистике, импорт картофеля из РФ с начала 2019 года превысил 1,6 млн долларов.

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