Мнение: Можно ли встретить Новый год без ёлки?

Мне никогда не нравилось, что на Новый год вырубаются целые леса ёлок, которые дотянув до «старого Нового года», дружно отправляются на свалку…

Похоже, что все больше людей начинают понимать, что ёлка вполне может быть искусственной, а запах хвои вполне могут обеспечить несколько еловых лап .

Мэрия Казани, выставившая на торги аренду 18 точек продажи ёлок, сильно просчиталась. Из 18-ти удалось сдать в аренду лишь 5. Да и на этих точках торговля идет вяло… (подробности здесь).

Это потому что народ обеднел? Или все больше казанцев понимают, что Новый год можно встретить и без ёлки?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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