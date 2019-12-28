Эксперты рассказали, через сколько часов можно садиться за руль после новогоднего застолья

28.12.2019, 16:30, Разное

Как известно, перед новогодними праздниками многие водители задумываются, через какое время стоит садиться за руль после длительного застолья. Эксперты решили озвучить данный вопрос, а также рассказали, как спиртные напитки и похмелье влияют на человека во время управления транспортным средством.
Безусловно, алкоголь отрицательно влияет на водителей: ухудшается координация и реакция, зато повышается усталость. Помимо этого, наблюдается ограничение поля зрения – вместо 180 градусов этот показатель снижается примерно в 1,5-2 раза. Самое главное – спиртные напитки мешают человеку быстро и рационально мыслить, поэтому водители зачастую имеют ограниченную осведомленность о возможных негативных последствиях вождения после употребления алкоголя. Ученые выяснили, что 100 грамм водки «выветриваются» из организма в среднем за 5,5 часов, а одна бутылка пива – не более 3 часов. Тем не менее, это применимо лишь к мужчинам, так как у женщин времени на переработку этанола уходит на порядок больше. Не стоит забывать, что влияние алкоголя зависит не только от половой принадлежности, но и от веса, наличия различных недугов, образа жизни и психологического состояния.

В среднем, после длительного новогоднего застолья, за руль необходимо садиться через сутки, когда влияние алкоголя снизится до минимума. В заключении эксперты советуют «не подбивать» друга-водителя на выпивку и самому не садиться в транспорт к автомобилисту, находящемуся в нетрезвом состоянии.



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