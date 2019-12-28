Эксперты рассказали, через сколько часов можно садиться за руль после новогоднего застолья

Как известно, перед новогодними праздниками многие водители задумываются, через какое время стоит садиться за руль после длительного застолья. Эксперты решили озвучить данный вопрос, а также рассказали, как спиртные напитки и похмелье влияют на человека во время управления транспортным средством.
Безусловно, алкоголь отрицательно влияет на водителей: ухудшается координация и реакция, зато повышается усталость. Помимо этого, наблюдается ограничение поля зрения – вместо 180 градусов этот показатель снижается примерно в 1,5-2 раза. Самое главное – спиртные напитки мешают человеку быстро и рационально мыслить, поэтому водители зачастую имеют ограниченную осведомленность о возможных негативных последствиях вождения после употребления алкоголя. Ученые выяснили, что 100 грамм водки «выветриваются» из организма в среднем за 5,5 часов, а одна бутылка пива – не более 3 часов. Тем не менее, это применимо лишь к мужчинам, так как у женщин времени на переработку этанола уходит на порядок больше. Не стоит забывать, что влияние алкоголя зависит не только от половой принадлежности, но и от веса, наличия различных недугов, образа жизни и психологического состояния.
В среднем, после длительного новогоднего застолья, за руль необходимо садиться через сутки, когда влияние алкоголя снизится до минимума. В заключении эксперты советуют «не подбивать» друга-водителя на выпивку и самому не садиться в транспорт к автомобилисту, находящемуся в нетрезвом состоянии.
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