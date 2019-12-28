В Крыму назвали наглостью разведку беспилотника США

28.12.2019, 16:26, Новости дня

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал наглостью разведку беспилотника США у границ Крымского полуострова.

«Подобные полеты – это наглость, которая в очередной раз показывает всему миру двуличность и лицемерие внешней политики США», – сказал Чегринец, передает РИА «Новости».

Он отметил, что США стоит больше внимания уделять своим внутренним проблемам и вопросам, а не выискивать информацию у границ Крыма.

«Если им так интересны изменения у нас на полуострове за последние годы, а крымчанам есть что показать и чем гордиться, то стоит направить в Крым официальную делегацию, согласовав ее визит по линии МИД России», – добавил Чегринец.

Ранее американский стратегический беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk провел разведку у границ Крымского полуострова.



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