В России впервые сфотографировали кроссовер Lifan X70

28.12.2019, 16:21, Разное

В Сети появились первые в РФ фотоснимки автомобиля Lifan X70. Ранее китайский производитель автомобилей уже заявлял о намерении вернуться на рынок РФ.
Вскоре машины корпорации начнут официально поступать в дилерские центры страны. Как видно из опубликованных инсайдерских снимков, cделаны они на складах автоконцерна. О том, что транспортные средства одного из лидеров китайского автопрома появятся в продаже в России, стало известно в начале декабря. Предыдущая попытка вывести машину для релизов на территории страны была безуспешной.

Автомобили компании из Поднебесной планировалось выпускать на заводе Derways в Черкесске, однако производство было свернуто из-за некоторых проблем. Потому на российском рынке будут новинки, сошедшие с конвейера в КНР. Стоит отметить, что первые модели X70 уже получили всю необходимую документацию о прохождении таможенных процедур. Далее транспортные средства будут отправлены в дилерские центры.

При этом Lifan X70 китайской сборки аналогичны моделям, выпущенным ранее на российских мощностях. Длина авто составляет 4, 39 метра, а ширина колесной базы 2.61 метра. Для покупателей из РФ будут доступны только модели с 2-литровым мотором мощностью в 136 лошадиных сил. Трансмиссия машины представлена в двух вариациях, как механическая на 5 ступеней, так и вариатор. Всего в автоцентры поступят пять вариантов комплектации, из которых две будут работать на автоматической коробке передач. Стоимость авто составит от 0,989 до 1,6 миллиона рублей в зависимости от оснащенности машины.



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