Нагиев попросил Пелагею на шоу «Голос» найти любовь в новом году

Пелагея вернулась на шоу «Голос», однако не как член жюри, а как приглашенная звезда. В ходе съёмок Дмитрий Нагиев попросил певицу найти любовь в новом году.

Знаменитость появилась на сцене проекта с подопечными Константина Меладзе. Они спели хит группы «Любэ» под названием «Конь». Артистка еле сдерживала эмоции и пыталась не заплакать. После завершения номера к исполнительнице подошел ведущий шоу «Голос». Дмитрий Нагиев обнял звезду и поддержал ее теплыми словами. Шоумен пожелал звезде обрести свое счастье в новом 2020 году. По словам поклонников, их потрясло выступление кумира. «Выступать в прямом эфире прямо после развода — очень сильно!!!», «Поля просто до мурашек, сидела и плакала, прямо ревела», — писали фолловеры.

После окончания эфира Пелагея дала интервью корреспондентам «Первого канала» и рассказала, что скучала по шоу. Несколько дней назад певица пояснила публике о разводе с мужем Иваном Телегиным.

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