Правительство Украины одобрило мировое соглашение с Газпромом

Правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения с российской компанией Газпром.
«Одобрить проект мирового соглашения по иску ПАО «Газпром» к государству Украина, которая рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ)», – сказано в распоряжении правительства, передает ТАСС.
Напомним, 20 декабря РФ и Украина подписали протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита российского газа через украинскую территорию в Европу с 1 января 2020 года.
27 декабря Газпром выплатил Украине 2,9 млрд долларов в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.
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Последнее: Правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения с российской компанией Газпром. «Одобрить проект мирового соглашения по иску ПАО «Газпром» к государству Украина, которая рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ)», – сказано в распоряжении правительства, передает ТАСС. Напомним, 20 декабря РФ и Украина подписали протокол, определяющий […]
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