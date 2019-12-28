Правительство Украины одобрило мировое соглашение с Газпромом

Правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения с российской компанией Газпром.

«Одобрить проект мирового соглашения по иску ПАО «Газпром» к государству Украина, которая рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ)», – сказано в распоряжении правительства, передает ТАСС.

Напомним, 20 декабря РФ и Украина подписали протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита российского газа через украинскую территорию в Европу с 1 января 2020 года.

27 декабря Газпром выплатил Украине 2,9 млрд долларов в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

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Последнее: Правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения с российской компанией Газпром. «Одобрить проект мирового соглашения по иску ПАО «Газпром» к государству Украина, которая рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ)», – сказано в распоряжении правительства, передает ТАСС. Напомним, 20 декабря РФ и Украина подписали протокол, определяющий […]