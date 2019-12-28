Макаревич приготовил новогодние блюда из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Андрей Макаревич для очередного выпуска «Кино со вкусом» пригласил на съёмки разных актеров. Вместе звезды приготовили новогодние блюда из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Сначала телеведущий решил приготовить заливную рыбу и в ходе процесса вместе с артистами вспомнил, почему персонаж картины Ипполит назвал такую еду гадостью. Одного рецепта блюда нет, поэтому каждый этап Макаревич и гости передачи обсуждали между собой. Также в фильме присутствовало оливье, которое в отличие от французской версии салата нельзя назвать изощренным, однако никто не отказывается от него во время новогодних праздников. Дегустировали блюда актрисы, которые снимались в знаменитой киноленте — Ольга Науменко и Валентина Талызина.

Михаил Ширвиндт отметил, что самым главным в любом торжестве является послевкусие. В передаче Макаревича телезрители узнают не только о рецептах блюд на новогодний стол из «Иронии судьбы, или С легким паром!», но и выяснят, что в действительности пили герои фильма во время съёмок сцены в бане. Кроме этого, можно послушать песни в исполнении музыканта.

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