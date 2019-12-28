Мнение: Майданомор 2020 на Берегу Свидомой Кости

«Радетели за народ русский» (те, которые радеют его бедам с несчастьями) повод поскакать получили: в России, несмотря на рост продолжительности жизни и рекордные выплаты материнского капитала, произошла естественная убыль населения.

То, что:

1) естественная убыль присутствует почти во всех европейских странах (от богатой Германии до бедной Болгарии);

2) покрывается в России, как и в других богатых странах, внешней миграцией (а для бедных Украин/Прибалт/Балкан усугубляется эмиграцией);

3) связана с демографической ямой «святых 90-х» (в результате которой сейчас мало россиян в репродуктивном возрасте), —

«радетелей за народ» не волнует – волнует их любой повод для российских волнений (волновое колебание – тавтология вышла).

Волнений, целью которых является новая отмайданенная Антироссия, но теперь уже на территории РФ. И при чем «народная революция» к увеличению численности народа? Где и когда она к этому приводила? Свежий пример — нынешняя «Антироссия» (бывшая Украина) имеет такую же естественную убыль населения в абсолютных цифрах (если даже верить украинской статистике, почти два десятилетия бегающей от переписи), как вчетверо/впятеро большая по количеству населения Россия.

При этом депопуляция Украины усугубляется массовым бегством из нее «осчастливленного» Евромайданом народа. Народа, численностью которого (в большую сторону, как в России) все власти Украины давно не заморачиваются: ни путем его бесплатной диспансеризации, ни бесплатной медицины, ни выплат молодым семьям «материнского капитала», ни значительных компенсаций им ипотечных кредитов, ни прочим программам господдержки молодых семей.

Зато хозяева Украины численностью ее населения в меньшую сторону были озабочены с первых лет «незалежности». И поставленной цели добились: майданная Украина по обнулению (депопуляции) народонаселения (как и по сокращению промышленного производства) – оказалась «впереди планеты всей», пора ее (майданувшуюся) официально переименовывать в «Берег Свидомой Кости».

Вот только «свидомиты» костьми лягут, но будут «волать» (волами мычать), что их не «дедушка Сорос» с соросятами в «украинской» власти геноцидят «незалежнистю», а «кляти москали». Где же истина?

На слово никому можно не верить – ни «свидомым», ни мне – «ватнику». Возьмем несколько «реперных» точек из данных Википедии. При этом статистикой материал перегружать не стану – в прошлые годы ее приводил в пяти статьях: «Реальный геноцид украинцев», «Майданомор как метод геноцида», «Признать майданомор геноцидом», «Бес-перспектива Украины, как «нэзалэжнисть» от жизни», «Для выживания украинцам нужна ликвидация Украины».

Повторюсь – вся статистика из «Википедии». Оттуда же определение «геноцида» с двумя «непрямыми» (гибридными) методами, характерными для уничтожения украинцев.

«Геноцид— действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую, религиозную или иную исторически сложившуюся культурно-этническую группу путём: …. 3) мер, рассчитанных на предотвращение деторождения в такой группе … 5) предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этой группы».

Пять дат, пять цифр для общей картины реального (а не фейкового) геноцида украинцев.

1) В 1913 году на территории, которую сейчас занимает Украина, проживало 35,2 млн. жителей. То есть, более века назад на Украине жило больше народа, чем реально проживает сейчас. Народа, в подавляющем большинстве считавшего себя русским: малорусским (гордящимся тем, что происходит с Малой, то есть, с Исконной Руси), великорусским, русинским, казачьим.

2) В 1930 году, после мировой и гражданской войн, голода и эпидемий, количество населения сокращается до 29, 6 млн.

3) В 1940 году (после «геноцида — голодомора») за тридцатые годы население Украины бурно растет до 41, 5 млн. жителей. Был голод 32 – 33 годов на Украине, в России, в Казахстане, было множество умерших (реальную цифру давно заполитизировали и похоронили в угоду пропаганде), было много местных ретивых исполнителей коллективизации, репрессированных или снятых с должностей за этот голод. Но при чем здесь «геноцид по национальному признаку»? Украинская «загадка сия велика есть».

Оттого ремарка на «голодомор».

Как «свидомиты» представляют себе этот «геноцид по национальному признаку», после которого за тридцатые годы количество жителей Украины увеличивается более чем на 10 млн. человек, то есть, на треть? «Геноцидили хохлов комиссары», геноцидили, а потом «плюнули на это дело» и смирились с бурным ростом их численности? А также с тем, что «хохлы пролезли» в высшее партийное и военное руководство? Нет, мне реально интересно — как майдауны себе эти факты объясняют, как в их «кастрюлях» все это «устаканивается»? Вторая украинская «загадка сия велика есть»…

Тут, кстати, великие заокеанские «гуманисты» то одним то другим штатом признают «голодомор» 32-33 годов «геноцидом». Это те самые «человеколюбы», предки которых «ничтоже сумняшеся» уничтожили население целого континента. Об этих «подвигах» пиндосы молчат «аки рыбы об лед», а вот за численность «туземцев» своей новой колонии «пекутся». Так пекутся, что «аборигены» после устроенных «демократизаторами» цветных переворотов скоро в ноль «испекутся». А представим – могли бы янки уничтожить индейцев, если бы их представители являлись американскими президентами (как генсеками в СССР были Хрущев и Брежнев), либо были американскими министрами обороны и маршалами (как советскими были Тимошенко, Малиновский, Гречко, Рыбалко, Кулик, Еременко, Москаленко, Батицкий, Кошевой, Федоренко, Харченко, Кожедуб, Судец, Руденко, Скрипко, Бойчук…). Было бы так — тогда американские индейцы могли не доживать жалкими остатками в резервациях, а достигнуть пика своей численности.

4) Пика, подобного числу украинцев после советского периода в начале 1990-х годов — более 52 млн. человек.

5) И вот после почти 30 лет «незалежности» реальное количество жителей Украины (перепись «свидомо» не проводилась 19 лет, а на 2020 год «зелень» прикалывается «переписью» по сим-картам), измеряемое по количеству потребляемых продуктов питания, сократилось примерно в 2 раза – до 25/30 миллионов жителей.

И кто же реально за эти почти 30 лет реального геноцида правил Украиной? Может, Путин? Да нет – правили и правят глобалисты, вроде недоброго дедушки Сороса. Именно он и прочие подобные «мировые управители» из глобальной шоблы и реализуют план героя Украины, эсэсовца Шухевича : «Пусть из 40 миллионов украинского населения останется половина — ничего ужасного в этом нет.» А больше «аграрной сверхдержаве» и не надо, наоборот, и эту половину еще бы ополовинить.

Этот план уже практически реализован (чтобы население легче сбегало с Родины — глобалисты продавили в ЕС принятие «безвиза» для граждан Украины, «туристического» — смывшихся с его помощью в Европу «гастеров» можно «панам» бесправно эксплуатировать без трудовых и социальных гарантий). Но соросята и не думают останавливаться на уничтожении половины населения своей новой колонии, у них на кону «окончательное решение украинского вопроса».

В 2019 году «птенцы гнезда Сороса» заняли все ключевые места в «украинских» правительстве и парламенте. Оттого с 2020 года они с новыми возможностями продолжат «оптимизировать» население Украины (тут чужое системное злоумие прослеживается, а не глупость «младореформаторов — парикмахеров» под хохмочки похоронной зе-команды):

1) земельная «реформа» еще более резко (даже резче, чем ликвидация животноводства – главной трудоемкой отрасли на селе) уменьшит количество сельского насаления Украины, при этом в городах создание новых рабочих мест не предусмотрено – поэтому останется бывшим «селянам» (лишенным даже арендной платы за свою землю) только один «шлях» — спасаться бегством «за кордоном»;

2) тарифный геноцид Порошенко продолжится при сваливании вину за него с центральной власти на местную (как будто последняя имеет средства снижать цифры в платежках);

3) настает время расплаты с внешними кредиторами по отсроченной (под более высокие проценты) «кредитной удавке» Яресько;

4) лопнет надутый на год (дольше выжимать кредиторам под рекордные проценты Украину не получится) пузырь облигаций внешних госзаймов, приведший к «укреплению» гривны (при росте цен) и утрате конкурентоспособности экспортных отраслей (в первую очередь химии и металлургиии), что вкупе с отказом от дешевой российской электроэнергии окончательно добьет остатки промышленности УССР;

5) торговля живым товаром – гастарбайтерами, являющаяся главным источником валютного дохода майданной Украины, постепенно сойдет на нет вследствие обустройства трудовыми эмигрантами своих семей в других странах.

Кто же противостоит геноциду украинского народа? Да все тот же Путин, больше некому!

И это не парадоксально, а логично – ведь именно он считает украинцев и русских одним народом. При этом на провокации и необдуманные действия не поддается, действует стратегически, на перспективу совместного будущего единого народа. Кстати, первой машиной Владимира Путина был украинский «Запорожец», который он в молодости выиграл в лотерее «ДОСААФ». А в 2020 году:

1) РФ остается главным кредитором и торговым партнером даже майданной (русофобной) Украины, поставляя ей, среди прочего, напрямую (или через посредников) жизнеобеспечивающие: газ, горючее, уголь, атомное топливо;

2) газовый контракт – тактически РФ в 2020 году поддерживает Украину (в отличие от ее американских хозяев, планировавших параллельно с торможением обходных газопроводов, опустошить ГТС Украины и торговать в Европе своим сжиженным газом), дает ей время подготовиться к возможному реверсу газа из западных подземных хранилищ на Юго-Восток, при этом стратегически сохраняет еще один путь экспорта газа и на Украину и через Украину, даже деньги заплатил, согласившись по факту с абсурдным решением Стокгольмского арбитража: «Украина бедная, поэтому ей нужно заплатить», спасает ее от гуманитарной катастрофы;

3) майданутых нацистов не сам «огнем и мечом» принуждает к выполнению мирного плана по Донбассу и к мирному конституционному переформатированию Украины, а мотивирует на это принуждение нацистов к миру (возможно ли такое в принципе – третья украинская «загадка сия велика есть») главных европейских «партнеров»: Германию и Францию, майдауны хотели в Европу — «прошу пана»;

4) однако слишком ретивым «любителям Украины» 19.12.2019 напоминает: «В ходе создания Советского Союза ИСКОННО РУССКИЕ территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения, все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой «для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине», потому что Украина была сельская территория. Это несколько странноватое решение, но оно состоялось. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина и теперь мы с этим разбираемся».

1. С «Причерноморьем» понятно – это «Новороссия», бывшее Дикое поле, ставшее русской землей в 18 веке. Естественно, это русская земля – не древнегреческая, не скифская или половецкая, не крымскотатарская или османская. Состав: Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Николаевская, Херсонская и Одесская области. Под управлением России находилась 250 лет: с 1752 по 1991 год.

2. С «западными землями российскими» тоже ясно – это те земли, которые входили в Россию еще до Переяславской Рады 1654 года:

2.1. «Северщина». Состав: Черниговская область. Под управлением России — около 500 лет: с 1503 по 1991 годы (кроме 1618 — 1654 годов);

2.2. «Слобожанщина». Состав: Харьковская и Сумская области. Под управлением России — около 350 лет: с 1634 по 1991 год (хотя заселение русскими началось еще с XV века).

Но ограничиваются ли «ИСКОНО РУССКИЕ ТЕРРИТОРИИ» Новороссией, Северщиной и Слобожанщиной?

Не правильно ли считать «исконно русскими» те, жители которых более тысячи лет считали себя русами, русичами, русинами, малоросами, то есть – русскими людьми? То, что в крайний век часть их потомков украинизировалась, а в крайнюю пятилетку майданулась – на «исконность» самих русских земель не влияет.

Раз мы один народ, то и земля у нас одна – русская земля.

Та земля, которую сейчас «евроинтеграторы» мечтают продать за бесценок. Вот таким «покупателям» Путин и напоминает об «исконно русских территориях». И речь здесь не идет о включении Украины в РФ. Форма будущего воссоединения русских людей не важна — важна суть. К примеру, это может быть новый Союз равноправных держав (даже во времена Советского Союза УССР была среди основоположников ООН), может быть Новая Русь с новой столицей (или как Ванга предсказала: «Россия вновь станет сильной и могучей настоящей империей, и вновь станет называться по старому древнему имени Русь»), много чего еще может быть.

Решать, в любом случае, будут не блогеры, не президенты и не парламенты, а сам народ на всенародном референдуме.

Пока же напоминание Путина об «ИСКОННО РУССКИХ территориях», которые в ближайшем будущем желают «отжать» транснационалы через свою колониальную администрацию, дорогого стоит. Стоит сохранения для будущих поколений земли русской, а значит – ареала обитания русского народа, который и вопроизведет его численность и победит любой, инспирированный глобалистами, очередной майданомор.

«Наше дело правое, враг будет разбит, Победа будет за нами!»

Источник: Конт

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