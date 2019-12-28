Мнение: Продав «Совкомфлот», Россия может попасть в ловушку западных санкций

Газовоз СПГ «СКФ Митре». Фото: Совкомфлот

На заметку тем, кто верит в «борьбу с олигархами» и «изживание ельцинского наследия» в виде практики приватизации государственной собственности. Несмотря на то, что бюджет у нас профицитный, а ФНБ ломится от триллионов рублей, правительство одобрило очередной «амбициозный план приватизации».

Собственно говоря, процесс перевода активов из собственности государства в частную, начатый в 90-е годы и породивший олигархов, как таковой не прекращался никогда. Менялись формы и названия, например, Д.А. Медведев как-то назвал это следующим образом: «привлечь на 1 государственный рубль три частных». Но суть была прежней: некогда созданные силами народа огромной державы активы последовательно переходили в карман очень узкого круга лиц.

Так, в минувшем октябре, выступая перед представителями МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, глава Минфина Антон Силуанов «отчитался» перед глобальной финансовой элитой и внимательно выслушал укор в том, что темпы приватизации в России недостаточно высокие. Первый вице-премьер все понял верно и пообещал сделать ее «более амбициозной». При этом чиновник не скрывает, что целью является даже не повышение доходов бюджета, а банальное «снижение доли государства в экономике», которое адепты либеральной идеи почему-то считают панацеей.

Что мешает им снизить эту долю, просто увеличив объем самой экономики и долю присутствия в нем частного бизнеса, малого и среднего, не залезая в карман государства, непонятно. Вернее, «все с ними понятно». Ладно, вернемся к нашим приватизаторам, посмотрим, на что еще они наложат свои руки в ближайшие три года.

Первоначально в «список Силуанова» входили: «РусГидро», «Совкомфлот», «Ростелеком», «Транснефть», «Россети», «Объединенная зерновая компания», «Аэрофлот», РЖД, Первый канал. Пока известно, что «Транснефть», «Россети», «РусГидро» и РЖД из плана приватизации на 2020-2023 годы исключены из-за их «спорности». Пока. Другим повезло меньше. Например, «Софкомфлот».

Вот как по этому поводу поэтично высказался «десница Путина» помощник президента Андрей Белоусов:

У нас есть некоторые оставшиеся не взятые крепости, например, «Совкомфлот».

«Совкомфлот» – это ведущая российская морская транспортная компания, созданная, понятное дело, при СССР. Для нашей страны ее деятельность критически важна, поскольку она занимается обслуживанием нефтегазовых проектов «Ямал-СПГ», «Приразломная», Сахалин-1», «Сахалин-2» и прочих. Велик ее потенциал в доставке СПГ на внешние рынки.

Что произойдет после передачи столь успешной компании в частные руки? Не будем ходить за примерами далеко. Оказавшись под угрозой американских санкций частная швейцарская компания Allseas банально бросила строительство «Северного потока-2», оставив незавершенными порядка 5% общей протяженности трубопровода. Секретом полишинеля является то, что российские СПГ-проекты являются следующими на очереди на ограничительные меры после газопроводов.

Кто ж им, частникам, что прикажет после приватизации? Напомним, под давлением Минфина США миллиардер Олег Дерипаска утратил контроль над гигантом отечественной цветной металлургии «Русал», где теперь всем заправляют иностранные топ-менеджеры. Не получится ли нечто подобное в итоге с «Совкомфлотом»?

Известный российский экономист, профессор Валентин Катасонов, изданию «Царьград» прокомментировал данное решение правительства гораздо более жестко:

Мы останемся без флота, если произойдёт какая-то острая ситуация. «Совкомфлот» – это суда, которые в военное время могут и должны обслуживать военный флот. Приватизация компании – это предательство, если всё называть своими именами.

Помимо «Совкомфлота» в либеральный «расстрельный список» приватизации попали: аэропорт Шереметьево, ВТБ, «Росспиртпром», Кизлярский коньячный завод, «Алмазювелирэкспорт», Махачкалинский и Новороссийский морские торговые порты.

Что до «Транснефти», «РусГидро», РЖД, «Россетей», «Объединенной зерновой компании» и «Ростелекома», то судьба их, судя по всему, будет решаться через 3 года, когда бюджет перестанет быть профицитным, а проблем в экономике только прибавится. Тогда могут «пасть и эти крепости».

Автор: Сергей Маржецкий

Статья на «Репортере» https://topcor.ru/12525-prodav…

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Источник: Конт

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