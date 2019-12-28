Евгения Медведева снялась с чемпионата России из-за серьезных проблем

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева не будет участвовать в чемпионате России. Под 12-м номером ее заменит другая известная спортсменка – Елизавета Туктамышева. Такие данные приведены в опубликованной официальной таблице турнира.

У 20-летней фигуристки перед тренировкой прохудились коньки. Из-за этого девушке пришлось в срочном порядке бежать в магазин спортивной экипировки. Там она приобрела новую пару ботинок – аж за 20 тысяч рублей. Тем не менее, они ей не подошли – экипировку пришлось вернуть.

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Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 26 Ноя 2019 в 1:30 PST

В итоге звезде фигурного катания пришлось прибегнуть к смекалке. Евгения Медведева прочно обмотала проблемный ботинок скотчем, что не помешало ей блестяще выступить на тренировке. За короткую программу она получила от судей 71,08 балла, уступив лишь Алене Косторной. Однако после она покинула лед.

В эфире «Первого канала» Медведева подтвердила, что не будет участвовать в престижном соревновании. Свое решение она объяснила тем, что катание на испорченных коньках опасно для здоровья.

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Последнее: Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева не будет участвовать в чемпионате России. Под 12-м номером ее заменит другая известная спортсменка – Елизавета Туктамышева. Такие данные приведены в опубликованной официальной таблице турнира. У 20-летней фигуристки перед тренировкой прохудились коньки. Из-за этого девушке пришлось в срочном порядке бежать в магазин спортивной экипировки. Там она приобрела […]