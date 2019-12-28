Фигуристка Евгения Медведева отказалась участвовать в чемпионате России

28.12.2019, 15:57, Новости дня

Российская фигуристка Евгения Медведева не будет участвовать в чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. Как сообщает ТАСС, ее имени нет в списке на старт.

После короткой программы Медведева занимала пятое место, набрав 71,08 балла. Агентство отмечает, что она выступала в коньках, которые сломались во время тренировки. Медведева попробовала выступать в новых коньках, но в итоге вернулась к старым. В результате, она досрочно завершила тренировку.

28 декабря в 15:00 по московскому фигуристки представят произвольную программу.

Чемпионат России по фигурному катанию стартовал в Красноярске 26 декабря и завершится в воскресенье. Всего в соревнованиях участвуют 17 спортсменов в мужском одиночном катании и столько же в женском одиночном. В парном катании — 12 пар, а в танцах на льду — 14 дуэтов.

По итогам чемпионата будут определяться составы сборных, которые в дальнейшем представят Россию на чемпионате Европы в австрийском Граце (20–26 января) и на чемпионате мира в Монреале (16–20 марта).



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