Фигуристка Евгения Медведева отказалась участвовать в чемпионате России

Российская фигуристка Евгения Медведева не будет участвовать в чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. Как сообщает ТАСС, ее имени нет в списке на старт.
После короткой программы Медведева занимала пятое место, набрав 71,08 балла. Агентство отмечает, что она выступала в коньках, которые сломались во время тренировки. Медведева попробовала выступать в новых коньках, но в итоге вернулась к старым. В результате, она досрочно завершила тренировку.
28 декабря в 15:00 по московскому фигуристки представят произвольную программу.
Чемпионат России по фигурному катанию стартовал в Красноярске 26 декабря и завершится в воскресенье. Всего в соревнованиях участвуют 17 спортсменов в мужском одиночном катании и столько же в женском одиночном. В парном катании — 12 пар, а в танцах на льду — 14 дуэтов.
По итогам чемпионата будут определяться составы сборных, которые в дальнейшем представят Россию на чемпионате Европы в австрийском Граце (20–26 января) и на чемпионате мира в Монреале (16–20 марта).
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева не будет участвовать в чемпионате России. Под 12-м номером ее заменит другая известная спортсменка – Елизавета Туктамышева. Такие данные приведены в опубликованной официальной таблице турнира. У 20-летней фигуристки перед тренировкой прохудились коньки. Из-за этого девушке пришлось в срочном порядке бежать в магазин спортивной экипировки. Там она приобрела […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Единая Россия» дала старт проекту «Память героев» / 10 декабря
- Мнение: О присоединении Греты Тунберг к Владимиру Путину / 14 декабря
- О недружбе народов по Познеру и на самом деле / 25 ноября
- «Можно и сто раз»: Зеленский без стеснений рассказал о близости с Путиным / 13 декабря
- Виктория Боня едва не потеряла серёжку с бриллиантами на дне рождения Анны Седоковой / 19 декабря
- Мнение: Часть энергоблока окропили кровью / 13 декабря
- Есть риски: названа неожиданная причина закрытия Крымского моста / 12 декабря
- Харламов избавился от живота после позорного момента с Утяшевой / 18 декабря