В Екатеринбурге неизвестные избили члена ОНК Дарью Беляеву

В Екатеринбурге неизвестные избили члена Общественной наблюдательной комиссии Дарью Беляеву. Об этом сообщает «Урал. МБХ медиа».

«В 6 утра ко мне подошли двое неизвестных, махнули какими-то корочками и сказали пройти с ними в отдел. Я сказала, что никуда не пойду. Они начали меня тащить за куртку, порвали куртку, несколько раз ударили кулаком по лицу», — рассказала изданию Беляева.

Врачи подозревают у нее сотрясение мозга. «Сейчас поеду на судмедэкспертизу», — сказала Беляева.

Она отметила также, что за день до нападения к ней приходил «предположительно сотрудник полиции в штатском».

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