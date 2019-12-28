С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты

Сотрудники ФСИН сняли электронные браслеты с Крестины и Ангелины Хачатурян, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Алексея Липцера.

Накануне браслет сняли и с младшей сестры Марии.

Для девушек по-прежнему действует запрет на общение друг с другом, с журналистами и с другими участниками процесса. Они живут в разных местах: Мария — в Москве, Крестина и Ангелина — в Подмосковье у родственников.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение по делу сестер.

В июне 2019 года сестрам предъявили обвинение в убийстве отца группой лиц по предварительному сговору. Мотивом преступления стали многолетние издевательства отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие.

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