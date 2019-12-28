На Пушкинской площади в Москве проходят пикеты в поддержку политзаключенных

Фото «Новой газеты»

В Москве на Пушкинской площади проходит серия одиночных пикетов в поддержку политзаключенных. Как сообщает «Новая газета» со ссылкой на своего корреспондента, в пикетной очереди стоят около 30 человек, она постоянно обновляется.

В пикетах участвуют, в частности, студент НИУ ВШЭ Егор Жуков и координатор юридической службы «ОВД-Инфо» Алла Фролова.

Ранее Жукова обвинили в публичных призывах к экстремистской деятельности из-за его блога на YouTube. 6 декабря суд приговорил его к трем годам условно. Также суд запретил Жукову на два года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, и схожей с ней. Жуков вины не признал.

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