На Пушкинской площади в Москве проходят пикеты в поддержку политзаключенных

28.12.2019, 15:57, Новости дня

Фото «Новой газеты»

В Москве на Пушкинской площади проходит серия одиночных пикетов в поддержку политзаключенных. Как сообщает «Новая газета» со ссылкой на своего корреспондента, в пикетной очереди стоят около 30 человек, она постоянно обновляется.

В пикетах участвуют, в частности, студент НИУ ВШЭ Егор Жуков и координатор юридической службы «ОВД-Инфо» Алла Фролова.

Ранее Жукова обвинили в публичных призывах к экстремистской деятельности из-за его блога на YouTube. 6 декабря суд приговорил его к трем годам условно. Также суд запретил Жукову на два года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, и схожей с ней. Жуков вины не признал.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева не будет участвовать в чемпионате России. Под 12-м номером ее заменит другая известная спортсменка – Елизавета Туктамышева. Такие данные приведены в опубликованной официальной таблице турнира.  У 20-летней фигуристки перед тренировкой прохудились коньки. Из-за этого девушке пришлось в срочном порядке бежать в магазин спортивной экипировки. Там она приобрела […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика