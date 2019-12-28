Пожар в ЖК «Алые паруса» в Москве унес жизни двух человек

Информация о пожаре поступила 28 декабря ранним утром – в 05:24. Об этом сообщает официальный сайт столичного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно предварительной информации, огонь начал распространятьcя из подсобного помещения, которое расположено между первым и минус первым этажом 33 этажного дома.

С пожаром быстро справились. Возгорание удалось ликвидировать в 06:11. Его площадь составила два квадратных метра.

К сожалению, без жертв не обошлось. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС, в пожаре погибли два человека.

Здание расположено по адресу улица Авиационная, дом 77, корпус 2.

Как сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса «Google.Карты», по указанному адресу расположен элитный жилой комплекс «Алые паруса».

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Последнее: Информация о пожаре поступила 28 декабря ранним утром – в 05:24. Об этом сообщает официальный сайт столичного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям. Согласно предварительной информации, огонь начал распространятьcя из подсобного помещения, которое расположено между первым и минус первым этажом 33 этажного дома. С пожаром быстро справились. Возгорание удалось ликвидировать в 06:11. Его площадь составила […]