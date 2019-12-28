Прокуратура Крыма расследует незаконное задержание украинца Кашука в аннексированном Симферополе

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту незаконного задержания силовиками в аннексированном Крыму жителя Симферополя Дениса Кашука. Об этом пресс-служба прокуратуры сообщила 28 декабря.

Производство открыто по ч. 1 ст. 146 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы или похищение человека). Расследование начато по заявлению сестры задержанного.

Работника рекламного агентства Дениса Кашука сотрудники ФСБ РФ задержали в аннексированном Симферополе 17 декабря. 18 декабря у него в доме провели обыск. Кашука подозревают в изготовлении и хранении взрывчатки. Супруга задержанного заявляла об опасениях, что его могут принудить оговорить себя под пытками.

20 декабря его арестовали до 18 февраля 2010 года. Адвокат Назим Шейхмамбетов рассказал изданию «Ґрати», что перед заседанием Кашук заявил родным о намерении отказаться от услуг независимых адвокатов.

«Я хочу, чтобы все было быстро. Я хочу, чтобы все быстро закончилось. Это моя позиция, мой выбор. Главное – чтобы ты не пострадала, чтобы никто не пострадал. Пострадать могут все. Я все подписал, я во всем признался. Пожалуйста, главное, чтобы от вас не было никакой волны. Никто нас не освободит. Поэтому я выбрал самое правильное, чтобы никто не пострадал», – пересказал адвокат ответ Кашука на уговоры матери не отказываться от независимых адвокатов.

Министерство иностранных дел Украины осудило задержание и арест Кашука.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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