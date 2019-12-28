Ани Лорак, Мария Кожевникова и другие звезды с детьми на премьере шоу Татьяны Навки в Москве

История о фее, которой суждено было полюбить человека, о предательстве, что повергло во тьму целое королевство, о добре и зле, что сражаются за сердце каждого из нас, и, конечно, о любви, вечной, как сама жизнь — поражающие воображение волшебные миры Татьяна Навка воссоздает на льду не первый раз. Но этот спектакль для российской фигуристки особено волнительный. Причем не только для нее, но и для ее дочки — 5-летней Нади Песковой, которая впервые сыграла роль в большом спектакле наравне с именитыми спортсменами.

Татьяна Навка и Петр Чернышев Надя Пескова Надя Пескова

Под музыку, созданную композитором Сергеем Ковальским, с Надей на лед вышла сильнейшая фигуристка планеты, обладательница всех титулов в фигурном катании Алина Загитова, которая недавно объявила о приостановлении спортивной карьеры. А так же пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев, многократные чемпионы Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, семикратный чемпион Италии, бронзовый призер чемпионата Европы в парном катании Ондржей Готарек и многие другие звезды фигурного катания.

Алина Загитова

Не меньше именитых персон оказалось и в зрительном зале. Декорации-трансформеры, световые спецэффекты, сложнейший 3D мэппинг, акробатические номера с использованием огня, полеты артистов над сценой, захватывающие трюки с исчезновением героев, а также уникальные режиссерские решения, которые раннее никогда не использовались в России, первыми пришли Ани Лорак с дочерью, семья Стриженовых, Андрей Бурковский с сыном, Валентин и Марина Юдашкины, Екатерина Варнава, Екатерина Одинцова и Дина Немцова, Елена Борщева с детьми и многие другие. Мария Кожевникова привела на спектаклю старших сыновей — Ивана и Максима. Младшего, 2-летнего Василия, актриса пока оберегает от повышенного внимания и не берет не светские мероприятия.

Ани Лорак с дочерью Мария Кожевникова с сыновьями Екатерина Варнава Анита Цой Алексей Воробьев Валентин и Марина Юдашкины Елена Борщева с детьми Александр и Екатерина Стриженовы с дочерью Александрой Ольга Кабо и Алика Смехова с сыновьями Дмитрий Песков и Араз Агаларов

Наше шоу – это подарок вам, дорогие друзья. Очень хочется, чтобы в каждый дом в Новый год пришла настоящая сказка и подарила всем добро, счастье и любовь, — произнесла Татьяна Навка в финале шоу под аплодирующий ей стоя зал. Судя по восторженной реакции зрителей заставить их поверить в чудо ей, действительно, удалось.

Закончилась премьера на трогательной ноте, когда фигуристка объявила, что среди зрителей в зале находится один очень важный гость.Точнее даже — гостья. Годовалая дочь Петра Чернышова и Анастасии Заворотнюк весь спектакль наблюдала за папой из зрительного зала. Для самого Петра присутствие маленькой Милы стало приятной неожиданностью. Он взял малышку на руки и вывел на лед. Не сдерживая эмоции, фигурист обнимал дочку и целовал ее маленькие ручки, а арена плакала от умиления.

Петр Чернышев с дочкой Милой

Мюзикл на льду «Спящая красавица. Легенда двух королевств» будет проходить во дворце спорта «Мегаспорт» с 25 декабря 2019 года по 7 января 2020 года включительно.

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Последнее: История о фее, которой суждено было полюбить человека, о предательстве, что повергло во тьму целое королевство, о добре и зле, что сражаются за сердце каждого из нас, и, конечно, о любви, вечной, как сама жизнь — поражающие воображение волшебные миры Татьяна Навка воссоздает на льду не первый раз. Но этот спектакль для российской фигуристки особено […]