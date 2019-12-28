Самолет «Уральских авиалиний» после трех часов полета над Екатеринбургом совершил посадку

28.12.2019, 15:37, Новости дня

Самолет А-320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Екатеринбург – Симферополь, совершил посадку в пункте вылета – в аэропорту Кольцово.

«Самолет благополучно сел, пострадавших нет», – сообщил источник в экстренных службах, передает «Ura.ru».

Отмечается, что самолет, на борту которого находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, более трех часов сжигал топливо до допустимой посадочной массы.

Ранее сообщалось, что самолет готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге из-за неисправности датчика скорости.



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