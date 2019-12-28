Кулачное право

Кто разгонял противников храма в сквере Екатеринбурга: имена, бизнес и околокриминальные истории спортсменов. Совместное расследование «Новой» и E1.ru.

Противостояние в сквере Екатеринбурга прогремело на всю страну. Пять дней, с 13 по 18 мая, тысячи жителей города противостояли полиции, Росгвардии и охранникам «Русской медной компании», защищавшим огороженную стройплощадку Храма Святой Екатерины. Люди требовали не строить храм на излюбленном месте отдыха.

Столкновения обернулись пятью уголовными делами. По части из них сегодня уже вынесены приговоры: на 20 000 оштрафован пенсионер Вадим Панкратов, известный в Екатеринбурге как «дед-пикет», к шести месяцам исправительных работ приговорен 31-летний Станислав Мельниченко. Еще три уголовных дела, в том числе потенциально самое масштабное — о массовых беспорядках, пока бесфигурантны.

Административных разбирательств — больше сотни.

Во всех делах, как административных, так и уголовных, фигурируют фамилии защитников сквера и сотрудников правоохранительных органов. Но была и еще одна сторона, участие которой в противостоянии сегодня пытаются замять.

В ночь с 13 на 14 мая в сквер пришли около ста спортсменов. Они напали на протестующих и силой выдавили их из сквера. Все это происходило на глазах полиции, которая — просто бездействовала.

Сегодня в отношении этих спортсменов не возбуждено никаких производств: ни административных, ни уголовных. Хотя сила ими применялась даже к сотрудникам правоохранительных органов.

Фактически события в сквере показали, что в Екатеринбурге действуют частные боевые группировки, бойцы которых неприкосновенны с точки зрения закона.

И раз уж у них есть неприкосновенность, то эти люди наверняка достойны того, чтобы страна их знала. Е1 и «Новая газета»:

называют их имена;

рассказывают, какое у них прошлое;

какие бизнес-интересы;

в каких еще околокриминальных ситуациях они были замечены и как всегда (всегда!) избегали ответственности.

Часть 1. Сквер«Обычные спортсмены»

Обстановка перестала быть мирной в одиннадцатом часу вечера. Группами к скверу начали стягиваться спортивные ребята. Сначала они кучковались на улице Бориса Ельцина, а затем — сосредоточились в самом сквере у палатки, где лежал первый камень храма. Неожиданно они выкинули вверх правые руки и, скандируя «Мы за храм!», начали выдавливать горожан за пределы зеленой зоны.

Люди падали, их толкали в спины, на тротуаре виднелось большое пятно крови. О пострадавшей журналистской технике и говорить нечего.

За всем этим совершенно спокойно наблюдали сотрудники полиции. На требования горожан задержать нападавших реакции не следовало.

По многочисленным кадрам, сделанным жителями Екатеринбурга в момент нападения, нам удалось установить личности спортсменов.

Так, в первых рядах шел президент Академии единоборств «Русской медной компании» Иван Штырков, боец ММА.

Своего участия в событиях в сквере в ночь с 13 на 14 мая он и не отрицает. В интервью Е1 он заявил, что был в сквере «как простой горожанин, а не как президент академии». И пришел обозначить свою позицию. По его мнению, он, «наоборот, сдерживал тех людей, которые разгоняли протестующих». От академии РМК в сквере, по словам Штыркова, было «вообще не более 10 человек».

Иван Штырков (в центре, в белой футболке). Фото: Максим Воробьев / Е1

«Я не буду извиняться за то, что я сделал, потому что не за что, потому что я не сделал ничего, что меня дискредитирует. Я туда приехал как житель города, у которого иная позиция. Я всегда был на стороне храма, я за него», — заявлял Штырков в эфире «Радио Рекорд».

Нужно сказать, что в нападении на протестующих в сквере действительно участвовали не только бойцы академии РМК. Здесь были замечены и представители других клубов единоборств: «Архангел Михаил», «Ратиборец», «Бест Файтинг». При этом структуры РМК, являющейся одним из спонсоров строительства храма, могли выступать в качестве консолидирующей силы, ведь, кроме крепких ребят из академии, строительную площадку защищали сотрудники частной охранной компании «РМК-Безопасность».

Одним из наиболее активных участников атаки на протестующих стал боец ММА Александр Этвиш, известный по прозвищу Русский медведь. Когда сторонники сквера уже были вытеснены за пределы зеленой зоны, Этвиш начал звать их к себе, предлагая «помериться силой». С одним из протестующих до драки действительно чуть не дошло, но спортсмену помешал забор и товарищи.

Александр Этвиш (справа). Фото: Артем Устюжанин / Е1

А вот еще одному спортсмену, бывшему тренеру клуба «Патриот» Игорю Черноскутову, не помешал никто. Видеозапись зафиксировала, как похожий на него гражданин распылил в толпе протестующих газовый баллон, а когда люди побежали за полицейскими, оказал сопротивление и тем. В сети сохранилась видеозапись, на которой видно, что подошедшие сотрудники правоохранительных органов пытаются даже не задержать его, а просто обратить на себя его внимание.

В ответ на это спортсмен применяет против одного из них силовой прием — отталкивает с разворота.

Запечатлено и применение силы к начальнику отдела охраны общественного порядка полиции Екатеринбурга Александру Кашигину.

Кашигин, отступив два шага, как можно судить при просмотре видео, принимает решение задержать спортсмена. Черноскутова берут под руки двое полицейских. И в тот момент, когда они начинают отводить нападавшего в сторону, толпа спортсменов с громким криком поднимает забор, атакует самих стражей порядка и забирает Черноскутова за ограждение.

Некоторое время после инцидента подполковник Кашигин вместе с подчиненными пытается найти обидчика за ограждением. Но — безуспешно.

За забором тем временем появляется большая икона. Ее несет руководитель спортивно-патриотического отдела Екатеринбургской епархии РПЦ Игорь Пыжьянов. Он пытается не вступать в разговоры с протестующими, одной рукой держит икону, второй — изучает что-то в своем смартфоне.

Игорь Пыжьянов (справа). Фото: Максим Воробьев / Е1

Через некоторое время икону берет другой мужчина, которого нам удалось идентифицировать как Андрея Скорынина, участника движения «Сорок сороков».

Еще одним активно проявившим себя в сквере спортсменом оказался Константин Урядов, известный по прозвищу Палач. Именно под таким псевдонимом он выступал на соревнованиях по смешанным единоборствам.

Всего «Новой газете» и Е1 удалось идентифицировать 19 бойцов, которые были замечены в противостоянии с протестующими в сквере.

Их имена мы публикуем на «доске почета» в конце этого материала. От предложения рассказать о мотивах своего участия в разгоне людей большинство из них отказалось.

Наиболее развернуто ответил близкий друг Александра Этвиша Сергей Наумов. Себя он назвал «простым спортсменом», который «общался там с людьми». Приводим разговор с ним полностью.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Источник: Новая газета

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