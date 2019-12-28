Ученые из УрФУ рассказали о главных достижениях уходящего года

Ученые из Уральского федерального университета рассказали о своих главных достижениях уходящего года. Внушительный список представлен разработкой прибора для выявления онкологических заболеваний, синтезированным соединением для борьбы с туберкулезом и другими научными открытиями.

Портативный спектрометр «Лабрадор», разработанный в УрФУ, дает возможность определять на уровне молекул состав органических и неорганических веществ. Он способен установить дозу облучения человека и продуктов питания, которые часто обрабатывают таким способом для уничтожения микроорганизмов и продления сроков хранения. Уральские химики синтезировали ряд новых соединений и проверили их воздействие на болезнетворные бактерии туберкулеза. Ими также изучалась способность микобактерий вырабатывать устойчивость к лекарственным препаратам. Новый метод, основанный на облучении куриных яиц пучком электронов, поможет эффективно и безопасно провести обеззараживание скорлупы без ущерба для содержимого.

Создан новый способ очистки растворов от мышьяка, сильного яда и канцерогена, при помощи отходов алюминиевого производства. Растения-гипераккумуляторы, выращенные учеными Сибири, обладают способностью очищать почву от тяжелых металлов, что позволит улучшить экологию. Математические модели изменения климата в связи с глобальным потеплением разрабатываются математиками УрФУ. Они считают, что его признаки свидетельствуют о резком глобальном похолодании в будущем.

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